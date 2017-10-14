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Top kontrolünü 26 yaşında öğrenmiş!

Kasımpaşalı futbolcu Abdullah Durak, "Bana top kontrolünün ne kadar önemli olduğunu ilk defa Şota Arveladze öğretti. Bu çok acı bir şey" dedi

14 Ekim 2017 Cumartesi 11:39
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Top kontrolünü 26 yaşında öğrenmiş!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Abdullah Durak, Türk oyuncuların futbolda gerekli eğitimi alamadığını savunarak, "Top kontrolünün önemini 26 yaşında öğrendim." dedi.

Türk futbolcuların forma şansı yakaladığını ifade eden Abdullah Durak, açıklamalarda bulundu. Kendi dönemindeki futbolcuların "sistemin kurbanı" olduğunu aktaran 30 yaşındaki oyuncu, "Jenerasyonumuz, sanki maça ısınmadan giren oyuncu gibi. Maça ısınmadan giren futbolcu neler yapabilecekse biz de onu yapmaya çalıştık. Çünkü yeterli eğitimi almadık, veren olmadı. Bana top kontrolünün ne kadar önemli olduğunu ilk defa Şota Arveladze öğretti. Bu çok acı bir şey. Top kontrolünün önemini 26 yaşında öğrendim. Bunları öğrenmemizin yaşı 15 olmalıydı. Ben ve benim jenerasyonumdaki oyuncular bunları daha erken öğrenebilseydik; Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri gibi başarılı olabilirdik." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı sakatlıktan dolayı sezona iyi başlayamadığını vurgulayan tecrübeli orta saha oyuncusu, "Adem Büyük'ün gitmeden önce bana sakatlık hediyesi oldu. Sakatlığım düzelince antrenmanlara kendimi daha çok verebileceğim. Tam düzelemedim ama iyiye gidiyorum. İnşallah daha iyi olacağım, forma giymek istiyorum." diye konuştu.

"Sivasspor maçıyla çıkışa geçeceğiz"

Abdullah Durak, lige iyi başlamalarına rağmen 3 haftadır kazanamadıklarını dile getirerek, yarınki Demir Grup Sivasspor maçıyla çıkışa geçmek istediklerini kaydetti. Takım olarak iyi durumda olduklarını belirten Abdullah, "Geçen sezon kıl payı kaçırdığımız UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefliyoruz. İnşallah bu sezon katılacağız, onun için de çalışıyoruz. İyi başladık, sonra biraz bocaladık, şimdi yeni bir çıkış arıyoruz. Yarın sahamızda oynayacağımız Sivasspor maçıyla çıkışa geçeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"VAR sistemi işimizi kolaylaştırır"

Abdullah Durak, hakemlerin üzerinde çok büyük baskı olduğunu ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin işleri kolaylaştıracağını savundu. Teknolojinin işin içine tamamen girmesinden yana olmadığını ancak bazı kritik pozisyonlarda bir nebze de olsa kullanılması gerektiğini anlatan tecrübeli futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı: "Ülkemizde büyük bir sorun var. Örneğin son oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izledim ve Ali Palabıyık'ın performansını çok beğendim. Bir tane hatası vardı, onu da 100 hakemden 99'u göremezdi. Hakemlerin üzerinde inanılmaz bir baskı var. Benim de bazen serzenişlerim oldu ama bunlar görülüp de çalınmayan pozisyonlaraydı. Ülkemizde büyük takımlar olunca ayrı davranılıyor. Hakemlerin bu büyük baskıyla baş edebilmesi kolay değil. VAR sistemi işimizi kolaylaştırır. Buradaki çalışanlarımız, hocamız, yöneticilerimiz ile bir hafta boyunca her maç için çalışıyoruz, büyük emek veriyoruz. Emeklerimiz sadece bir kişinin inisiyatifine bırakılmamalı."

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah DurakFutbolKasımpaşaSÜPERLİG
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