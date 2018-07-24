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Torshavn kadrosunda 3 isim yok

Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda B36 Torshavn'la karşılaşacak Beşiktaş'ın takım kadrosu açıklandı

24 Temmuz 2018 Salı 17:12
Torshavn kadrosunda 3 isim yok

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda B36 Torshavn'la karşılaşacak Beşiktaş'ın takım kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlı kulübün, UEFA'ya gönderdiği listeye göre takım kadrosunda Ricardo Quaresma, Pepe ve Domagoj Vida yer almadı.

Beşiktaş'ın takım listesinde şu isimler bulunuyor: Fabricio Ramirez, Utku Yuvakuran, Tolga Zengin, Adriano Correia, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Gary Medel, Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Jeremain Lens, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Mertcan Açıkgöz, Gökhan Töre, Alvaro Negredo, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vagner Love.

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolSÜPERLİGUEFA Avrupa Ligi
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