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Tosic imzayı attı, Kartal'a veda etti

Tosic, Instagram hesabından yayınladığı mesajla siyah-beyazlı camiaya veda etti

18 Mayıs 2018 Cuma 13:44
Tosic imzayı attı, Kartal'a veda etti

Beşiktaş Kulübünün, Çin Süper Lig takımlarından Guangzhou R&F Futbol Kulübüne transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Sırp futbolcusu Dusko Tosic veda mesajı yayınladı.

Tosic, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu kulüp ve taraflarlar için ne desem çok az. 3 yıl boyunca Türkiye'nin en büyük kulübü olan Beşiktaş forması giymek ve bu büyük taraflarlar önünde maçlara çıkmak benim için her zaman gurur vericiydi." ifadelerine yer verdi.

Sırp oyuncu, siyah-beyazlı taraftarlara seslendiği mesajında, şu sözleri kullandı: "Lütfen bu sene şampiyon olamadığımız için üzülmeyin, biz takım olarak elimizden gelen her şeyi yaptık, maalesef başaramadık. Bu kulüp ve bu taraflar her şeyin en iyisini hak ediyor. Siz bu takımın, teknik direktörünün ve kulüp başkanının her zaman arkasında durun. Siz her zaman iyi ve kötü zamanımda arkamda durdunuz, onun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Her maça sizin bu manevi desteğinizle çıkmam, içimdeki Beşiktaş sevgisini gittikçe büyüttü. Bu sevgiyi her maça çıktığımda ortaya koymaya çalıştım. Beşiktaş benim için bir aile gibi oldu. Gidiyorum lakin uzakta da olsam içimdeki Beşiktaş sevgisi her zaman kalacak. Uzaktan da olsa sevmeye devam edeceğim."

Çin ekibi Guangzhou R&F Futbol Kulübü de resmi twitter hesabından Tosic'in takımın formasını giydiği bir fotoğraf paylaştı ve oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş, Tosic'i borsaya bildirdi

Beşiktaş Kulübü, Sırp futbolcusu Dusko Tosic'in Çin Süper Lig takımlarından Guangzhou R&F Futbol Kulübü'ne transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dusko Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Futbol Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2018 13:56
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDusko TosicFutbolSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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