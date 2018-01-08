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Trabzon, 10 futbolcu ile çalıştı

Trabzonspor'un antrenmanına 10 futbolcu katıldı

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:55
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Trabzon, 10 futbolcu ile çalıştı

Trabzonspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bordo-mavili ekibin, Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirdiği antrenmana, bir seminere giden teknik direktör Rıza Çalımbay katılmadı. İdmanda, kampa geç katılan ve antrenman eksiği bulunan 10 futbolcu sahaya çıktı. Diğer futbolcuların izin yaptığı Trabzonspor'un sabah antrenmanında Hugo Rodallega, Joao Pereira, Jan Durica, Tomas Hubocan, Juraj Kucka, Matus Bero, Fabian Castillo, Jose Sosa, Esteban Alvarado ve genç kaleci Arda Akbulut yer aldı.

Bordo-mavili takımın idmanını, kulüp başkanı Muharrem Usta da saha kenarından takip etti. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Trabzonspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Anahtar Kelimeler:
FutbolKampSÜPERLİGTrabzonspor
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