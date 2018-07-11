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Trabzon, 4 hazırlık maçı yapacak

Trabzonspor'un yeni sezon öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu...

11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:29
Trabzon, 4 hazırlık maçı yapacak

Trabzonspor'un yeni sezon öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takım, Slovenya ve Avusturya'da ikişer olmak üzere toplam 4 hazırlık maçı oynayacak.

Buna göre Trabzonspor, 15 Temmuz Pazar günü saat 13.00'te Slovenya ekibi NK Triglav Kranj ile Slovenya'da, 17 Temmuz Salı günü saat 18.00'de Hırvatistan'dan NK Lokomotiva Zagreb ile Slovenya'da, 20 Temmuz Cuma günü saat 18.00'de Rusya temsilcisi Spartak Moskova ile Avusturya'da, 23 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00'de Katar takımı El Duhail ile Avusturya'da karşılaşacak.

Tüm müsabakaların Trabzonspor'un YouTube kanalından canlı olarak takip edilebileceği bildirildi.

AA

Son Güncelleme: 11.07.2018 18:37
Anahtar Kelimeler:
FutbolHazırlık MaçlarıSlovenya KampıSÜPERLİGTrabzonspor
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