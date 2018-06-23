Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95852
ALTIN
190.824
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.2018
EURO
5.4311

Trabzon'a kötü haber

Trabzonspor'da Da Silva transferi gerçekleşmedi

23 Haziran 2018 Cumartesi 12:26
Trabzon'a kötü haber

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, daha önce Trabzon'a getirdikleri Fransız futbolcu Damien Da Silva'nın transferinin gerçekleşmediğini söyledi.

Sağıroğlu, yaptığı açıklamada, kulübün şartlarını ilettikleri 30 yaşındaki stoperin Trabzon'u gezdikten sonra düşünmek için ülkesine döndüğünü anımsattı.

Fransız futbolcudan geçen sürede bir dönüş olmadığını ifade eden Sağıroğlu, "Her iki tarafın da şartları örtüşmedi ve transfer gerçekleşmedi." dedi. Sağıroğlu, transfer döneminde hata yapma lükslerinin olmadığını kaydederek, "Kulübün ekonomisi doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor ancak illa da oyuncu alacağız diye transfer yapmayacağız. Oyuncunun kulübe uygunluğu, yararı ve maliyeti önemli." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Damian Da SilvaFutbolÖmer SağıroğluSpor Toto Süper LigTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kupada 3 maç oynanacak
Kupada 3 maç oynanacak
Göztepe, Alanya'dan transfer yaptı
Göztepe, Alanya'dan transfer yaptı
Japonya'nın rakibi Senegal
Japonya'nın rakibi Senegal
İngiltere ile Panama ilk kez
İngiltere ile Panama ilk kez
Panama'nın Dünya Kupası gururu
Panama'nın Dünya Kupası gururu
Altınordu büyük düşünüyor
Altınordu büyük düşünüyor
Sambacılar 90'dan sonra coştu
Sambacılar 90'dan sonra coştu
Güray, Akhisar'a geri döndü
Güray, Akhisar'a geri döndü
Gençler'in sol beki Sivasspor'da
Gençler'in sol beki Sivasspor'da
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim