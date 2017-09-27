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Trabzon'a sakatlardan iyi haber

Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'da, sakatlığı bulunan futbolculardan iyi haber geldi

27 Eylül 2017 Çarşamba 11:52
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Trabzon'a sakatlardan iyi haber

Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'da, sakatlığı bulunan futbolculardan iyi haber geldi.

Ligin 5. haftasındaki Medipol Başakşehir maçı ile 6. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen kaptan Onur Recep Kıvrak'ın siyah-beyazlı takım karşısında görev alması bekleniyor. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre karın kasında travmaya bağlı yırtık tespit edilen bordo-mavili takımın kaptanı, tedavisinin ardından antrenmanlara katılmaya başladı.

Aytemiz Alanyaspor maçında baş dönmesi şikayeti yaşadığı için ikinci yarıda sahaya çıkmayan Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarado, sağlık ekibinin kontrollerinin ardından dinlendirildi ve takımla çalışmalara katılacak. Sağ üst baldırındaki çekme nedeniyle hafif sakatlığı bulunan Juraj Kucka ise çalışmalarını salonda sürdürüyor. Alanyaspor maçı sonrası sol ayak bileği şişen Okay Yokuşlu'nun durumu da iyiye gidiyor. Hafta sonundaki karşılaşmada oynamak isteyen futbolcunun ilerleyen günlerde durumuna bakılarak karar verilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper LigTrabzonspor
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