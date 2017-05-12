Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Adanaspor'a konuk olacak. Ligin son 2 haftasında art arda sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan, Kayserispor'a da 3-2 mağlup olup 5 puan yitiren bordo-mavililer, Adanaspor deplasmanından galibiyetle dönerek hem Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmek hem de moral bulmak istiyor. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karadeniz ekibinde kart cezalısı Uğur Demirok, forma giyemeyecek.
Trabzon Adana deplasmanında
En son ligin 15. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen Trabzonspor, dış sahada 146 gündür yenilmiyor
12 Mayıs 2017 Cuma 12:27
Bu haber kez okundu.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Adanaspor'a konuk olacak. Ligin son 2 haftasında art arda sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan, Kayserispor'a da 3-2 mağlup olup 5 puan yitiren bordo-mavililer, Adanaspor deplasmanından galibiyetle dönerek hem Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmek hem de moral bulmak istiyor. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karadeniz ekibinde kart cezalısı Uğur Demirok, forma giyemeyecek.