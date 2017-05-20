Trabzon Avrupa için oynayacak

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında, şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i konuk edecek.



Ligin son 3 haftasında galip gelemeyerek 7 puan kaybeden bordo-mavililer, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmek istiyor. Medical Park Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

5 oyuncu ceza sınırında

Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı öncesi 5 futbol cu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo mavili takımda üçer sarı kartı bulunan Mustafa Akbaş, Aytaç Kara, Ogenyi Onazi, Matus Bero ve Hugo Rodallega, yarın oynanacak karşılaşmada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 33. haftasındaki Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11

Trabzonspor'da karşılaşma öncesi kart cezalısı oyuncu bulunmazken, sakatlığı nükseden Jan Durica'nın ise durumu maç saatinde belli olacak. Bordo-mavililerin Medipol Başakşehir karşısına Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Medjani, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Castillo ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.



Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 18. randevuda

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Medical Park Arena'da yarın yapacakları maçla ligde 18. kez karşı karşıya gelecek.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 17 maçın 9'unda Trabzonspor, 4'ünde Medipol Başakşehir galip geldi, 4 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 32 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 8 lig maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken, 1 kez mağlup oldu. Bordo-mavililer, sahasındaki son 3 maçta ise rakibi karşısında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak, yenilmedi. Bu arada, iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyeti Trabzonspor, 2009-2010 sezonunda deplasmanda 6-1'lik sonuçla elde etti.