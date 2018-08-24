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Trabzon, Başkent’e konuk olacak

​​​​​​​Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak

24 Ağustos 2018 Cuma 17:30
Trabzon, Başkent’e konuk olacak

Osmanlı Stadı'nda saat 19.15'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-0 mağlup olan, ikinci haftasında ise  sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yenen Karadeniz ekibi, MKE Ankaragücü karşısında sezonun ilk dış saha galibiyeti için mücadele verecek. Trabzonspor'da sakatlıkları bulanan Burak Yılmaz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Vahid Amiri'nin yanı sıra, kendisine verilen bireysel program doğrultusunda izinsiz olarak çalışmayan Mustafa Akbaş ile yeni transfer Zeki Yavru, kadroda yer almıyor. Bordo-mavililerin MKE Ankaragücü karşısına Onur Recep Kıvrak, Pereira, Hosseini, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı ve Rodallega 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

69. randevu

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, yarın başkentte yapacakları maçla ligde 69. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 68 maçta bordo-mavili takımın galibiyetlerde 36-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 16 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 108 kez havalandırırken, kalesinde ise 62 gol gördü.

Ankara'daki maçlar

İki takım arasında başkentte yapılan maçların genelinde ise Ankaragücü üstünlük kurdu. 34 maçta Ankaragücü 14, Trabzonspor ise 13 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer, 44 gol atarken kalesinde 43 gol gördü. Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini, 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0'lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 yenmişti.

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TrabzonsporAnkaragücüBaşket Deplasmanı
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