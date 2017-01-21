Trabzon bu nedenle vazgeçti

Trabzonspor Kulübü, talep ettiği ücreti yüksek bulduğu Uruguaylı futbolcu Martin Caceres'in transferinden vazgeçti.



Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Uruguaylı futbolcunun, kulübün daveti üzerine İstanbul'a gelerek başkan Muharrem Usta ile görüştüğü belirtilerek, "Martin Caceres ile talep ettiği ücretin yüksek bulunması nedeniyle resmi transfer görüşmelerine başlanmamıştır. Olumsuzlukla sonuçlanan bu görüşme sonrası taraflar el sıkışarak masadan ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi. Eşiyle birlikte 18 Ocak Çarşamba günü İstanbul'a gelen ve sağlık kontrolünden geçirilen 29 yaşında Uruguaylı savunma oyuncusu, son olarak İtalya'nın Juventus takımında forma giymişti.