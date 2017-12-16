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Trabzon Bursayı tek golle geçti

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, sahasında Bursaspor'u 1-0 yendi

16 Aralık 2017 Cumartesi 21:45
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Trabzon Bursayı tek golle geçti

Süper Lig'in 16. haftasındaki Trabzonspor ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşmanın 19. dakikasında Yusuf Yazıcı'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, yere çarparak direkt kaleye yönelen top üst direkten döndü.

30. dakikada Kucka'nın ara pasına iyi hareketlenen Burak Yılmaz, savunmada rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleci Harun Tekin ile bir anda karşı karşıya kaldı. Ancak açıyı iyi daraltan Harun'un müdahale ettiği meşin yuvarlak Burak'a çarparak auta çıktı.

36. dakikasında N'Doye'un ceza alanı dışından sert şutunda, savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Sağ taraftan taç çizgisine yakın bir yerden aldığı topla çaprazdan ceza alanına hareketlenen Yusuf Yazıcı, şık bir vuruşla topu kaleci Harun Tekin'in solundan filelere gönderdi: 1-0

59. dakikada Olcay Şahan'ın pasında topla buluşan Mas'ın ceza alanı sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

66. dakikada Delarge'nin pasında ceza yayı üzerindeki Kubilay Kanatsızkuş'un sert şutunda, top direğin yanından auta gitti.

69. dakikada sağdan ceza alanı son çizgisine inen Stancu, topu Yusuf Erdoğan'a çıkardı. Bu futbolcunun penaltı noktası yakının şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

73. dakikada Delarge'nin pasında, Yusuf Erdoğan'ın ceza alanı sol çaprazında şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak, topu kornere çeldi.

75. dakikada Kucka'nın pasında, Yusuf Yazıcı'nın ceza yayı üzerinden şutunda, top yandan auta gitti.

77. dakikada ceza yayı gerisinden Yusuf Yazıcı'nın şutunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

90. dakikada Olcay Şahan'ın pasında kaleci Harun Tekin ile karşı karşıya kalan Burak Yılmaz'ın yerden şutunda top direğin dibinden auta gitti.

90+2. dakikada Bero'nun pasında ceza alanı çaprazında rakiplerinden sıyrılan Burak Yılmaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
BursasporFutbolSporSüper LigTrabzonspor
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