"Trabzon'da da kazanmak istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, 20. haftada deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Tuna, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer sürecinde kişisel kararların alınmadığını, giden oyuncularla ilgili kararların da çok düşünülerek verildiğini ifade etti. Ara transfer döneminde kadrolarına dahil ettikleri Demba Ba, Wallace Reis, Kerem Atakan Kesgin ve Andre Poko'nun çok iyi transferler olduğunu belirten Tuna, "Bu oyucular, bize çok katkı verecek. Geleceğe dönük yatırımlar yapılırken, ikinci yarıya dönük de çok sıkı çalışmalarımız vardı. Demba Ba ile Wallace Reis'in katılımı bundan oldu. Planlamamız çok iyi gerçekleşti. Transferler sadece bugünü düşünerek yapılmıyor." dedi.

İlk yarıda 30 puan topladıklarını, ikinci devre de bunu tekrarlamak istediklerini ifade eden Tuna, "Oyunumuzu geliştiriyoruz, organizasyon anlamında sahada değişimler yapabiliyoruz. Bunu ikinci yarıda dizilişlerde de sistemlerde de görebileceksiniz. Oyuncularımıza ve takıma dönük kararlar veriyoruz. Oyun anlayışımızda ikinci yarıda bizi daha güçlendirecek değişimler olabilir." diye konuştu. Bu hafta pazar günü Trabzonspor'a konuk olacaklarını kaydeden Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk yarıda buradaki maçı kazanmıştık, Trabzon'da da kazanarak ilerlemek istiyoruz. Güçlü bir takım, iyi bir takım. Taraftarı özellikle son dönemde desteklemeye, sahip çıkmaya başladı. İyi oyunculardan kurulu, 10 haftadır da kaybetmeyen bir Trabzonspor var. Onları ve kendimizi analiz ettiğimizde kazanabilecek potansiyelimiz ve gücümüz olduğunu biliyoruz."

Tuna, Demba Ba'nın Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağını sorulması üzerine, Demba Ba'nın Çin'de takımıyla tüm antrenmanlara katıldığını ancak maç eksiğinin olduğunu belirterek, "Şu an performans olarak maç eksiği dışında fiziksel olarak hazır diyebiliriz. Trabzonspor maçında görev verilirse en iyi şekilde değerlendirebileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.