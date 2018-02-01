Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
120403
ALTIN
161.398
DOLAR
3.7458
STERLİN
5.3286
EURO
4.6658

"Trabzon'da da kazanmak istiyoruz"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, "İlk yarıda buradaki maçı kazanmıştık, Trabzon'da da kazanarak ilerlemek istiyoruz" şeklinde konuştu

01 Şubat 2018 Perşembe 14:12
"Trabzon'da da kazanmak istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, 20. haftada deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Tuna, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer sürecinde kişisel kararların alınmadığını, giden oyuncularla ilgili kararların da çok düşünülerek verildiğini ifade etti. Ara transfer döneminde kadrolarına dahil ettikleri Demba Ba, Wallace Reis, Kerem Atakan Kesgin ve Andre Poko'nun çok iyi transferler olduğunu belirten Tuna, "Bu oyucular, bize çok katkı verecek. Geleceğe dönük yatırımlar yapılırken, ikinci yarıya dönük de çok sıkı çalışmalarımız vardı. Demba Ba ile Wallace Reis'in katılımı bundan oldu. Planlamamız çok iyi gerçekleşti. Transferler sadece bugünü düşünerek yapılmıyor." dedi.

İlk yarıda 30 puan topladıklarını, ikinci devre de bunu tekrarlamak istediklerini ifade eden Tuna, "Oyunumuzu geliştiriyoruz, organizasyon anlamında sahada değişimler yapabiliyoruz. Bunu ikinci yarıda dizilişlerde de sistemlerde de görebileceksiniz. Oyuncularımıza ve takıma dönük kararlar veriyoruz. Oyun anlayışımızda ikinci yarıda bizi daha güçlendirecek değişimler olabilir." diye konuştu. Bu hafta pazar günü Trabzonspor'a konuk olacaklarını kaydeden Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk yarıda buradaki maçı kazanmıştık, Trabzon'da da kazanarak ilerlemek istiyoruz. Güçlü bir takım, iyi bir takım. Taraftarı özellikle son dönemde desteklemeye, sahip çıkmaya başladı. İyi oyunculardan kurulu, 10 haftadır da kaybetmeyen bir Trabzonspor var. Onları ve kendimizi analiz ettiğimizde kazanabilecek potansiyelimiz ve gücümüz olduğunu biliyoruz."

Tuna, Demba Ba'nın Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağını sorulması üzerine, Demba Ba'nın Çin'de takımıyla tüm antrenmanlara katıldığını ancak maç eksiğinin olduğunu belirterek, "Şu an performans olarak maç eksiği dışında fiziksel olarak hazır diyebiliriz. Trabzonspor maçında görev verilirse en iyi şekilde değerlendirebileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 01.02.2018 14:22
Anahtar Kelimeler:
Tamer TunaSÜPERLİGGöztepeFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya ve Başakşehir öne çıktı
Konya ve Başakşehir öne çıktı
Yeni başkan Fikret Orman
Yeni başkan Fikret Orman
Sivas, 400. maçına çıkıyor
Sivas, 400. maçına çıkıyor
"Asla sırtımız yere gelmez"
"Asla sırtımız yere gelmez"
"1,2 milyar kişiye ulaştık"
"1,2 milyar kişiye ulaştık"
İşte Rize'nin yeni transferleri
İşte Rize'nin yeni transferleri
Bursaspor çıkışa geçmek istiyor
Bursaspor çıkışa geçmek istiyor
Ozan Tufan’a ikinci şans
Ozan Tufan’a ikinci şans
En farklı skor Bursa'ya ait
En farklı skor Bursa'ya ait

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim