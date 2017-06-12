Trabzon'da rekor kadro

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmayı amaçlayan Trabzonspor 'un, henüz transfer yapmamasına karşın 55 sözleşmeli futbol cusu bulunuyor.

Transfer döneminin başlamadığı 2017-2018 sezonu öncesinde kiralık olarak başka takımlarda forma giyen 25 oyuncudan 23'ünün, 1 Haziran itibarıyla dönmesiyle bordo-mavili ekipte futbolcu sayısı 55'e yükseldi. Karadeniz ekibinde, ara transfer döneminde Slovakya'nın Zilina takımına gönderilen Azeri asıllı Rus golcü Ramil Sheidaev ile Sakaryaspor'da forma giyen Mücahit Çakır'ın kiralık sözleşmeleri gelecek sezon da devam edecek. Trabzonspor'da sezonun bitmesiyle takımdan ayrılan tek isim devre arasında kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici oldu. Bordo-mavililer, iç transferde, kaleci Esteban Alvarado'nun sözleşmesinin uzatılması konusunda KAP'a bildirimde bulunmuştu. Karadeniz ekibi transfer dönemine, kadrosunda 53 futbolcuyla giriyor.

Mevcut kadro

Trabzonspor'un, 2016-2017 sezonunu tamamladığı mevcut kadrosundaki 30 futbolcu şöyle: "Abdürrahim Dursun, Abdülkadir Ömür, Ahmet Hakan Sevinç, Ayberk Kardaş, Aytaç Kara, Buğra Temel, Carl Medjani, Dame N'Doye, Emmanuel Mas, Esteban Alvarado, Ensar Kemaloğlu, Fabian Castillo, Furkan Taş, Hugo Rodallega, Jan Durica, Joao Pereira, Luis İbanez, Matus Bero, Murat Cem Akpınar, Mustafa Akbaş, Ogenyi Onazi, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan, Onur Recep Kıvrak, Uğur Demirok, Uğurcan Çakır, Yunus Emre Çakır, Yusuf Yazıcı, Yusuf Erdoğan, Zeki Yavru."

Kiralıktan dönenler

Trabzonspor'un, başka kulüplerde kiralık olarak geçen sezon forma giyen ve 1 Haziran itibarıyla takıma dönen 23 futbolcusu ise şunlar: "Abdülkadir Parmak (Altınordu), Ali Han Tunçer (24 Erzincanspor), Aykut Demir (Osmanlıspor), Bahadır Han Güngördü (Ankara Demirspor), Batuhan Artarslan (Şanlıurfaspor), Cafer Tosun (1461 Trabzon), İbrahim Demir (1461 Trabzon), Kaan Çebi (Diyarbekirspor), Melih Kabasakal (Sarıyer), Mert Yıldırım (1461 Trabzon), Mertcan Çam (Şanlıurfaspor), Muhammet Beşir (1461 Trabzon), Muhammet Demir (Gaziantepspor), Musa Nizam (Gaziantepspor), Oğuzhan Acar (1461 Trabzon), Onur Ramazan Toprak (Ofspor), Ramazan Övüç (Eskişehirspor), Savaş Çakır (1461 Trabzon), Sefa Yılmaz (Gaziantepspor), Sefacan Taşkolu (Diyarbekirspor), Semih Karadeniz (1461 Trabzon), Yağızcan Erdem (1461 Trabzon), Yüksel Şişman (1461 Trabzon)."