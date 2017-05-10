Trabzon'da unutulan futbolcu

Sezon başında Kızılyıldız Kulübünden 1,4 milyon avro bonservis bedeli ile kadroya dahil edilen 28 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili takımda fazla forma şansı bulamadı. Ligin ilk yarısında sadece 5 lig maçında 211 dakika görev yapan Ibanez, takımına skor katkısı da sağlayamadı.
Ibanez, ligde 4. haftadaki Aytemiz Alanyaspor ve 10. haftadaki Gençlerbirliği maçlarında 90, 3. haftadaki Osmanlıspor karşılaşmasında 19, 10. haftadaki Beşiktaş maçında 11, 2. haftadaki Gaziantepspor müsabakasında 1 dakika süre alırken, son 18 maçta ise forma giyemedi. Trabzonspor'da Ibanez forma giydiği maçlarda galibiyet yaşayamadı.