Trabzon'dan Burak açıklaması

Trabzonspor Kulübü, futbolcu Burak Yılmaz'ın alacakları için yasal girişim başlatmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, son günlerde profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın alacaklarını gerekçe göstererek kulübe çektiği ihtarla ilgili yaşanan tartışmalara yönelik kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın transferi için Beijing Guoan Kulübü ile 3 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ve 2 milyon avro bonus (futbolcunun 10 ve üzeri gol atması halinde 300 bin avro, futbolcunun resmi müsabakaların yüzde 50'sinde forma giymesi halinde 200 bin avro, Avrupa Kupalarına katılım halinde 1 milyon 500 bin avro) karşılığında anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun menajerlik ücreti olarak da 1 milyon 50 bin avro belirlenmiştir. Bonuslar hariç olmak üzere menajerlik ücretiyle birlikte transfer maliyeti 34 milyon liradır. Burak Yılmaz'la 6 Ağustos 2017 tarihinde yıllık 3 milyon 550 bin avro garanti ücret ve kadroda olup olmamasına bakılmaksızın kazanılan her 1 puan başına 12 bin 500 avro karşılığında 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca futbolcuya sözleşme süresi boyunca 60 Süper Lig maçına çıkması veya 2019-2020 sezonunda toplamda 20 müsabakada yer alması halinde aynı şartlarda +1 yıllık daha sözleşme opsiyonu sağlanmıştır."

Burak Yılmaz'ın üç yıllık maliyetinin bonuslar hariç 80 milyon lira olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu şartlarda kulübümüze transferi gerçekleşen Burak Yılmaz'a geçen süre zarfında belirli periyotlarla ve gecikmeli olarak ödemeler yapılmıştır. 10 Nisan 2018'de görevi devralan yönetim kurulumuzun yaptığı incelemeler sonrasında dönemin yönetimi tarafından Burak Yılmaz'a 4 aylık (aralık-ocak-şubat-mart) maaşının ödenmediğini, kazanılan her 1 puan başına taahhüt edilen bonusların karşılığı olan ücretlerin ise hiç yatırılmadığı görülmüştür. (4 ay x 355 bin avro = 1 milyon 420 bin avro ve puan başı alacağı 42 puan x 12 bin 500 avro = 525 bin avro, toplam 1 milyon 945 bin avro.) Göreve geldiği günden itibaren şeffaf, dürüst, gerçekçi ve yapıcı ilkeler benimseyen yönetim kurulumuz, profesyonel futbolcu kadromuzla 30 Nisan 2018 günü yaptığı görüşmeler sonrasında ödemelerin 15 Mayıs 2018 günü hesaplarına yatırılacağını bildirmiştir ancak meblağların büyüklüğü nedeniyle yaşanan aksaklılardan dolayı söz verilen tarihten sadece 3 gün sonra gecikmeli olarak futbolcularımıza 18 Mayıs 2018'de ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Burak Yılmaz'a da 1 milyon 72 bin 500 avro ödeme yapılmıştır."

"Kulübümüz hala 1 milyar lirayı aşan borç yüküyle karşı karşıya"

Açıklamada, şu değerlendirmeye yer verildi: "Ne üzücüdür ki bir önceki dönemde aylarca ödeme yapılmamasına rağmen herhangi bir yasal girişimde bulunmayan Burak Yılmaz'ın 15 Mayıs 2018 günü noter üzerinden kulübümüze gönderdiği ihtar, ödemelerin gerçekleştirildiği günün akşamı elimize ulaşmıştır. Burak Yılmaz söz konusu ihtarına nisan maaşını ve o ay içinde takımımızın kazandığı puanların bonuslarını da ekleyerek tarafımıza 1 aylık süre vermiş ve toplam 2 milyon 387 bin 500 avroluk alacağını talep etmiştir. Kulübümüz 18 Haziran 2018 tarihinde alacağından kalan 1 milyon 315 bin avroyu da futbolcunun hesabına yatırmıştır. Elbette futbolcunun alacağını istemesi veya hakkını aramasından daha doğal bir durum yoktur ancak kamuoyunun da bildiği üzere dövizde yaşanan dalgalanma nedeniyle hem ülkemizin hem de kulübümüzün içinde bulunduğu bu zorlu şartlarda ödemeler konusunda gecikmeler yaşanabilmektedir. Hal böyleyken Burak Yılmaz gibi, kulübümüzde şampiyonluk yaşamış, burada 'yeniden' doğmuş ayrıca takım kaptanlığı yapan birisinin (ödemeleri belirli bir denge ve rutine oturtma gayretimize rağmen) sürekli ihtarlar üzerinden parasını talep etmesini anlamlandıramadığımızı vurgulamak isteriz."

Kulübün ekonomik yapısının 1 veya 5 aylık süreler içinde normalleşebilecek bir seviyede olmadığının altı çizilen açıklamada, "Yine de Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak 4 aylık süre zarfında yaptığımız 180 milyon liralık ödeme ve sonrasında gerçekleşen ödemelerden görülecektir ki kulübümüzün geçmişten gelen borçlarını büyük bir kararlılıkla azaltmaya çalışmaktayız. Bu vesileyle ekonomik, sosyal ve idari olarak normalleşme trendi gösteren kulübümüzün hala 1 milyar lirayı aşan bir borç yüküyle karşı karşıya olduğunu hatırlatır, yaşanan bu süreçte büyük bir sabır, anlayış ve aidiyet örneği gösteren profesyonel futbolcularımıza da bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız." denildi.