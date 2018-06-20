Trabzon'dan Da Silva'ya rest

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Trabzon'a getirdikleri Fransız futbolcu Damien Da Silva'nın transferinin 2-3 gün içinde netleşebileceğini söyledi.

Şahin, yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki stoperle dün Trabzonspor'un stadyumu, müzesi, kulüp tesisleri ile şehri gezdiklerini belirtti.

Oyuncunun daha sonra Trabzon'dan ayrıldığını ifade eden Şahin, "Daha önce Fransa'da görüştüğümüzde kız arkadaşıyla Trabzon'u görmek istediğini söylemişti. Gelip, gezip döndüler. Şimdi kararlarını verecekler. İki-üç gün içinde bir karar verirler." dedi. Kendi kararlarının da önemli olduğunu kaydeden Şahin, "Sadece futbolcu tarafından verilecek bir karara bağlı değiliz, bizim kararımız da önemli. Onlar 'Geliyoruz.' derlerse, biz de gerek maddi gerek futbolcunun istekleri konusunda bir değerlendirme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Şahin, "Teknik kadro tarafından eksik görülen mevkilere yönelik kulübe yararlılığı, uygunluğu dikkate alınarak bazı görüşmeler yapıyoruz. Öncelikle takımdan ayrılan oyuncuların yerini doldurmak istiyoruz. Genç oyuncularla ilgili de çalışmalarımız var. Kamp dönemine kadar önemli bir aşama kaydetmek istiyoruz." şeklinde konuştu.