Trabzon deplasmanda yenilmiyor

Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Süper Lig'de en uzun süredir dış sahada mağlup olmayan takım unvanını elinde bulunduruyor.



En son geçen sezonun 15. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, 17 Aralık 2016'da oynanan bu maçın ardından dış sahada 247 gündür rakiplerine boyun eğmiyor. 2017 yılının deplasmandaki tek yenilgisiz takımı olan Karadeniz ekibi, son 10 dış saha maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, geçen sezonun ikinci yarısında Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Antalyaspor'u 3-0 yenerken Atiker Konyaspor, Adanaspor ve Fenebahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibi, bu sezon da ilk deplasman maçında Fenerbahçe karşısından sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak dış sahada yenilmezliğini sürdürdü.

Her maçta gol attı

Trabzonspor, son 10 deplasman maçında da gol atma başarısı gösterdi. Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 16 gol kaydetti. Karadeniz ekibi, 10 karşılaşmada 22 puan toplayarak dış sahada iyi bir puan ortalaması yakaladı.

Dış saha yenilgisi yaşamadılar