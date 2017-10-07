Trabzon El Sadd ile oynayacak

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada El Saad takımı ile oynayacağı özel karşılaşma için Katar'a gitti.

THY'ye ait özel uçakla Katar'a hareket eden bordo-mavili kafilede, milli takım kamplarında yer alan Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Volkan Şen, Burak Yılmaz, Uğurcan Çakır, Abdürrahim Dursun, Abdülkadir Ömür, Tomas Hubocan, Juraj Kucka, Jan Durica ve Ogenyi Onazi yer almadı. Toplam 17 futbolcudan oluşan kafilede, Onur Recep Kıvrak, Esteban Alvarado, Arda Akbulut, Joao Pereira, Emmanuel Mas, Mustafa Akbaş, Uğur Demirok, Kamil Ahmet Çörekçi, Hasan Batuhan Artarslan, Matus Bero, Jose Sosa, Olcay Şahan, Theo Bongonda, Fabian Castillo, Dame N'Doye ve Hugo Rodallega bulunuyor. Altyapıdan genç oyuncu Ebrar Cumhur da kadroya dahil edildi.

Yaklaşık 120 kişilik kafilede, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, eski futbolcular, belediye başkanları, kurum ve birim müdürleri, siyasi parti ile sivil toplum örgütü temsilcileri de yer aldı. Trabzonspor, El Sadd takımı ile yarın saat 20.00'de karşılaşacak. Karadeniz ekibi, 9 Ekim Pazartesi günü Trabzon'a dönerek Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.