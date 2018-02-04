Trabzon, Göztepe'yi ağırlayacak

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Medical Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Ligin son 3 haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2, sahasında da Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, Göztepe karşısında galibiyet hasretine son vererek zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Karadeniz ekibinde Portekizli oyuncu Joao Pereira kart cezası, Burak Yılmaz da sakatlığı nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, Pereira'nın yerine sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi'ye, forvet hattında da Burak Yılmaz'ın yerine Hugo Rodallega'ya görev vermesi bekleniyor. Fenerbahçe maçında sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Filip Novak ise sol bekte forma giyebilecek. Trabzonspor'da Hugo Rodallega'nın sahaya çıkması halinde uzun bir aradan sonra ilk 11 özlemi de sona erecek. Bu sezon sadece ligin 3. haftasında deplasmanda Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen Rodallega, 16 hafta aradan sonra aynı nedenle sarı-kırmızılı takım karşısında görev alabilecek. Trabzonspor'un Göztepe maçına, Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Tomas Hubocan, Jan Durica, Filip Novak, Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Olcay Şahan ve Hugo Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.