Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118119
ALTIN
161.652
DOLAR
3.7638
STERLİN
5.3149
EURO
4.6843

Trabzon, Göztepe'yi ağırlayacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak

04 Şubat 2018 Pazar 11:37
Trabzon, Göztepe'yi ağırlayacak

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Medical Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Ligin son 3 haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2, sahasında da Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, Göztepe karşısında galibiyet hasretine son vererek zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Karadeniz ekibinde Portekizli oyuncu Joao Pereira kart cezası, Burak Yılmaz da sakatlığı nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, Pereira'nın yerine sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi'ye, forvet hattında da Burak Yılmaz'ın yerine Hugo Rodallega'ya görev vermesi bekleniyor. Fenerbahçe maçında sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Filip Novak ise sol bekte forma giyebilecek. Trabzonspor'da Hugo Rodallega'nın sahaya çıkması halinde uzun bir aradan sonra ilk 11 özlemi de sona erecek. Bu sezon sadece ligin 3. haftasında deplasmanda Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen Rodallega, 16 hafta aradan sonra aynı nedenle sarı-kırmızılı takım karşısında görev alabilecek. Trabzonspor'un Göztepe maçına, Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Tomas Hubocan, Jan Durica, Filip Novak, Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Olcay Şahan ve Hugo Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolGöztepeSüper LigTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8'e 3 Trabzon üstün
8'e 3 Trabzon üstün
"Kaybetme kredimiz kalmadı"
"Kaybetme kredimiz kalmadı"
"Mesut en ucuz seçenekti"
"Mesut en ucuz seçenekti"
"Kadroda en az 2 dünya yıldızı olmalı"
"Kadroda en az 2 dünya yıldızı olmalı"
Lider'e zor rakip
Lider'e zor rakip
Çalımbay, seriyi bozmak istemiyor
Çalımbay, seriyi bozmak istemiyor
Aslan, Sivas ile oynayacak
Aslan, Sivas ile oynayacak
Paşa'nın konuğu Akhisar
Paşa'nın konuğu Akhisar
Gaziantepspor çözümü buldu
Gaziantepspor çözümü buldu

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim