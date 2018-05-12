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Trabzon için amaçsız maç

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma iddiasını yitiren Trabzonspor, yarın deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak

12 Mayıs 2018 Cumartesi 10:35
Trabzon için amaçsız maç

Spor Toto Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma iddiasını yitiren Trabzonspor, yarın deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak.

Teleset Mobilya Akhisarspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Avrupa yolu kapanan bordo-mavililer, Bursaspor karşısında ligde 5. sıradaki yerini korumanın mücadelesini verecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, yönetecek.

9 eksik var

Trabzonspor'da Bursaspor maçı öncesi 9 eksik bulunuyor. Kart cezalısı Kucka, Hubocan ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra sakatlıkları süren Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Castillo, Uğur Demirok, Burak Yılmaz ve Rodallega bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Bursaspor karşısında kadroda zorunlu değişiklikler yapacak. Karadeniz ekibinin Bursaspor karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Mustafa Akbaş, Durica, Novak, Onazi, Hasan Batuhan Artarslan, Abdülkadir Ömür, Sosa, Yusuf Yazıcı ve N'Doye 11'i ile çıkması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursasporFutbolSpor Toto Süper LigTrabzonspor
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