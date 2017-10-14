Trabzon için kritik maç

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek.

Ligin son 3 haftasında, deplasmanda Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan, sahasında da Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, Akhisarspor karşısında kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Medical Park Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Trabzonspor'da Slovak futbolcu Juraj Kucka ve Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'nin sakatlıkları sürüyor. Karadeniz ekibinde takımla çalışmalara başlayan Burak Yılmaz'ın ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Trabzonspor ile Akhisarspor 11. randevuda

Trabzonspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 11. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 10 lig maçında bordo-mavililer, 3 galibiyet aldı. Ege temsilcisi 4 kez kazanırken 3 maç berabere tamamlandı. Trabzonspor'un 14 golüne, Teleset Mobilya Akhisarspor 15 golle karşılık verdi.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, sahasında oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, kendi evindeki maçlarda 9 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.