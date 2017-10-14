Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
106226
ALTIN
152.212
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8278
EURO
4.2966

Trabzon için kritik maç

Trabzonspor, Akhisarspor'u konuk ediyor

14 Ekim 2017 Cumartesi 14:56
20 Okunma
Trabzon için kritik maç

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek.

Ligin son 3 haftasında, deplasmanda Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan, sahasında da Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, Akhisarspor karşısında kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Medical Park Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Trabzonspor'da Slovak futbolcu Juraj Kucka ve Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'nin sakatlıkları sürüyor. Karadeniz ekibinde takımla çalışmalara başlayan Burak Yılmaz'ın ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Trabzonspor ile Akhisarspor 11. randevuda

Trabzonspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 11. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 10 lig maçında bordo-mavililer, 3 galibiyet aldı. Ege temsilcisi 4 kez kazanırken 3 maç berabere tamamlandı. Trabzonspor'un 14 golüne, Teleset Mobilya Akhisarspor 15 golle karşılık verdi.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, sahasında oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.  Bordo-mavililer, kendi evindeki maçlarda 9 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

AA

Son Güncelleme: 14.10.2017 15:07
Anahtar Kelimeler:
FutbolSüper LigTrabzonsporTeleset Mobilya Akhisarspor8. Hafta Maçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim