Trabzon iki futbolcuyu gönderdi

Trabzonspor Kulübü, Cezayirli futbolcu Carl Medjani ve Sefa Yılmaz'ın sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcular Sefa Yılmaz ve Carl Medjani arasındaki mevcut sözleşmelerimiz karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.





Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'de 26 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlığı bulunan Burak Yılmaz katılmazken menisküs ameliyatı geçiren Fabian Castillo ise takımdan ayrı koşulara başladı. Bordo-mavili futbolcuların antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma yaptığı kaydedildi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra öğleden sonra uçakla İzmir'e gidecek.