Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
117471
ALTIN
158.960
DOLAR
3.7445
STERLİN
5.0724
EURO
4.4962

"Trabzon ile sıkıntı devam ediyor"

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Yardımcı, "Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında Bursaspor maçından ötürü yaşanan sıkıntı halen devam ediyor" ifadelerini kullandı

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:25
31 Okunma
"Trabzon ile sıkıntı devam ediyor"

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 31 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, çok para veren kulüp algısının kendilerini sıkıntıya soktuğunu söyledi.

Başkan Hasan Kemal Yardımcı, yeşil-mavili ekibin ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da yaptığı kampta, açıklamada bulundu. Devre arası kampının çok verimli geçtiğini, eksikleri giderebilmek amacıyla birkaç oyuncu transfer edeceklerini belirten Yardımcı, "Bütçemize uygun oyuncu bulmaya çalışıyoruz. Çaykur Rizespor'un piyasada çok para veren bir kulüp imajı var. Bu imaj belimizi büküyor. TFF 1. Lig kulübü olduğumuzu unutmadan transfer yapmamız gerekiyor." dedi.

Başkan Yardımcı, transferde istenen maaşları çok fazla bulduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı: "Çaykur Rizespor'a gelmek isteyen oyuncu, çok paramız varmış gibi bizden Süper Lig maaşı istiyor. Bu imaj bizi üzüyor. Transferde kulübün ismi kullanılarak fiyatın yükseltildiğini düşünüyorum. Küme düşmüş bir takım zaten borç sarmalına giriyor. Üstüne transferde de aşırı harcama yaparsanız işin içinden çıkamazsınız. Kulüplerin durumu belli. Türk futbolunda mali bir çöküntü var. Bu çöküntü bütün kulüplerimizin belini büküyor. Transferde konuşulan rakamlarla bu sıkıntı örtüşmüyor. Bu rakamlar nasıl konuşuluyor, anlamıyorum. Ara transferin de garantisi yok. Risk almak istemiyoruz. Dikkatli olmak istiyoruz. Geç olacak ama yapacak bir şey yok. Haddimizi bilerek transfer politikası sürdürüyoruz."

"Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"

Yardımcı, TFF 1. Lig'in ilk yarısında hedeflerini yakalayamadıklarını aktardı. İlk yarının son 2 haftasında aldıkları 2 galibiyetle şampiyonluk yarışına tutunduklarını vurgulayan Yardımcı, "Bu, bizi biraz daha güçlendirdi. Moralimizi düzeltti. Rize şehri ve bizler, daha çok inanmaya başladık. Teknik ekip ve futbolcularımız daha motive oldular. Eksiklerimizi tamamlayarak sezon sonunda Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntı

Başkan Yardımcı, Türkiye'de birçok kulübün yaşadığı ekonomik sıkıntı hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu böyle gitmez. Birkaç kulüp daha sıkıntı yaşarsa buna kendiliğinden çözüm bulunacak. Bu rakamlar, menajer düzeni ve pazarlama tekniğiyle bu işin ilerisini göremiyorum. Bizim uğraşmamız çok zor. Ödeme planında mahcup olmayacağımız bir tabloyla oyuncunun karşısına çıkmak istiyoruz. Ödeyemeyeceğimiz paraların atına imza atmak şahsen istemem. İşimin gerçeği bu."

Süper Lig'den geçen sezon düştükleri için maaş sıkıntısı yaşadıklarını anlatan Yardımcı, "Masrafımız Süper Lig, gelirimiz de TFF 1. Lig seviyesinde. Küme düşen takımların sıkıntısı bu. Kulübün borç sarmalından kurtulma durumu, düştükten sonra belli olur. Biz o hataya düşmeden akıllı gitmek istiyoruz. Ölçümüzü kaçırmayalım diyoruz. Bu kadroya inanıyorum. Kweuke, 3-5 maç daha iyi oynayabilseydi puan farkıyla lider olurduk. Kweuke'nin ameliyatı var. Düzelmesi mümkün. Ama şubat sonu veya mart başından önce aramıza gelemez. Belki gidecek, belki kalacak. Takımda kalsa bile onun açığını kapatacak golcüye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Yardımcı, son olarak geride kalan sezonun son haftasında Trabzonspor'un sahasında Bursaspor'a 2-1 yenilmesiyle küme düşmeleri ve ardından bordo-mavili kulüp ile yaşadıkları sıkıntı hakkında ise şunları kaydetti: "Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında Bursaspor maçından ötürü yaşanan sıkıntı halen devam ediyor. Saklamaya gerek yok. Sıkıntıyı, Rize'de her maçın 61'inci dakikasında görürsünüz. Seyirici bağırıyor. Ceza ödemekten bıktık. Rizeli'ye 'Biz düşürdük, biz çıkaracağız. Endişe etmeyin.' diyoruz. Bizim Trabzonspor'dan daha büyük dertlerimiz var. Gündemimiz farklı. Ben o derdi 'deep freeze'e koydum. Çıkarsak o zaman Trabzon'a rakip oluruz."

AA

Son Güncelleme: 08.01.2018 12:34
Anahtar Kelimeler:
TFF 1. LigHasan Kemal YardımcıFutbolÇaykur Rizespor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Kulübede olmayı hiç kimse istemez"
"Kulübede olmayı hiç kimse istemez"
İlk idmanda Terim'den sürpriz görüşme
İlk idmanda Terim'den sürpriz görüşme
Orman'dan takıma yakın takip
Orman'dan takıma yakın takip
Adebayor ve Attamah kampa katıldı
Adebayor ve Attamah kampa katıldı
Trabzon, 10 futbolcu ile çalıştı
Trabzon, 10 futbolcu ile çalıştı
Aytaç kendini kanıtlamak istiyor
Aytaç kendini kanıtlamak istiyor
"Arda'yı kim istemez"
"Arda'yı kim istemez"
Messi, 39 yıllık rekora ortak oldu
Messi, 39 yıllık rekora ortak oldu
"Kulüpler iyi yönetilmiyor"
"Kulüpler iyi yönetilmiyor"

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim