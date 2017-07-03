Trabzon ilk çalışmasını yaptı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün geldiği Macaristan'da ilk saha çalışmasını gerçekleştirdi.



Başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında kampa girerek dün konakladığı otelin kondisyon salonunda ilk antrenman ını yapan bordo-mavililer, bu sabah da ilk kez sahada çalıştı. Antrenmana izinli olan yabancı futbol cular Rodallega, Esteban, Castillo, Onazi, Durica ve Medjani katılmadı. İzinli futbolculardan Durica'nın akşam saatlerinde, diğer oyuncuların da yarın kampa katılacakları belirtildi.

Yeni transferler Bondonga ve Kamil Ahmet

Trabzonspor'un Macaristan kampında Theo Bondonga ve Kamil Ahmet Çörekçi olmak üzere 2 yeni transfer yer aldı. İspanya'nın Celta Vigo takımından kiralık olarak transfer edilen Bondonga ile geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen Kamil Ahmet Çörekçi, bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı. Belçikalı oyuncu Bondonga saçlarını sarıya boyatarak, N'Doye ise yeni saç tarzıyla dikkati çekti.

Kafile başkanı Alemdaroğlu

Trabzonspor'da geçen sezona göre bu sezon kampta kafile başkanlığı uygulaması getirildi. Bordo-mavili kulübün yönetim kurulu üyesi Okan Alemdaroğlu, kafileyle Macaristan'a gelerek kampta yer aldı.

Yanal, tesislerden memnun kaldı

Trabzonspor, Telki kasabasında Macaristan Futbol Federasyonu'na ait tesislerinde antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Teknik direktör Ersun Yanal, kamp yapılan tesislerin çalışma ve konaklama ortamından memnun kaldı. Havanın serin olması da Yanal'ı mutlu etti.

Kampta tek hazırlık maçı

Trabzonspor, 17 Temmuz'a kadar gerçekleştireceği Macaristan kampında belirlenecek bir takımla tek hazırlık maçı oynayacak. Bordo-mavili takım, 19-30 Temmuz arasında Slovakya'nın Samorin kasabasında ise gerçekleştireceği yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarında ise yoğun bir hazırlık maçı dönemi geçirecek.