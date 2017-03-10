Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Trabzon ilk peşinde

Süper Lig'de Akhisar Belediyespor'a konuk olacak Trabzonspor, rakibi karşısında lig tarihindeki ilk deplasman galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Bu haber kez okundu.

Trabzon ilk peşinde

Bordo-mavililer, 2017 yılında oynadığı 7 lig maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmezken, Akhisar Belediyespor'u yenmesi halinde rakibi karşısında ilki gerçekleştirecek.

Trabzonspor, bugüne dek Akhisar Belediyespor karşısında ligde oynadığı 4 deplasman maçından 3'ünde mağlup oldu, bir kez berabere kaldı, galibiyet elde edemedi. Karadeniz ekibi, 2012-2013 sezonunda lige çıkan rakibine 1-0, 2013-2014'te 3-0, 2015-2016'da ise 2-1 mağlup oldu, 2014-2015'te ise 1-1 berabere kalarak tek dış saha puanını çıkardı. Trabzonspor, bu maçlarda yediği 7 gole, 2 golle karşılık verebildi.

Son deplasman performansı iyi
Trabzonspor'un, Akhisar Belediyespor karşısında başarısız bir deplasman grafiği bulunurken, ligde ise son haftalarda dış sahada iyi performans gösterdi. Karadeniz ekibi, bu sezon son 4 deplasman maçında 3 galibiyet, bir beraberlik alarak 10 puan topladı.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Akhisar BelediyesporTrabzonsporFutbol
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100