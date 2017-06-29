Trabzon, Inter'i ikna etti

Yeni sezona daha agresif bir takımla girmek isteyen Ersun Yanal, transferde önceliği Şilili oyuncuya verdi. Yanal'ın raporu doğrultusunda Inter'in kapısını çalan bordo-mavili yöneticiler, Medel için 5 milyon euro'luk bir teklif sundu.



Sky Sports Italia'nın haberine göre; Inter, Trabzonspor 'un Gary Medel için yaptığı 5 milyon euro'luk teklifi kabul etti ancak oyuncunun gönlü Boca Juniors'ta. İtalya'dan ayrıldığı takdirde kariyerine Arjantin'de devam etmek isteyen Medel için çalışmalar sürüyor. Trabzonsporlu yöneticiler, 29 yaşındaki Şilili oyuncuya bordo-mavili formayı giydirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmama kararı aldı. 2016-17 sezonunda Inter formasıyla Serie A'da 26 maça çıkan Medel, 5 sarı kart gördü.