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Trabzon, Inter'i ikna etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Inter forması giyen Gary Medel için nabız yoklamaya devam ediyor

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Trabzon, Inter'i ikna etti

Yeni sezona daha agresif bir takımla girmek isteyen Ersun Yanal, transferde önceliği Şilili oyuncuya verdi. Yanal'ın raporu doğrultusunda Inter'in kapısını çalan bordo-mavili yöneticiler, Medel için 5 milyon euro'luk bir teklif sundu. 

Sky Sports Italia'nın haberine göre; Inter, Trabzonspor'un Gary Medel için yaptığı 5 milyon euro'luk teklifi kabul etti ancak oyuncunun gönlü Boca Juniors'ta. İtalya'dan ayrıldığı takdirde kariyerine Arjantin'de devam etmek isteyen Medel için çalışmalar sürüyor. Trabzonsporlu yöneticiler, 29 yaşındaki Şilili oyuncuya bordo-mavili formayı giydirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmama kararı aldı. 2016-17 sezonunda Inter formasıyla Serie A'da 26 maça çıkan Medel, 5 sarı kart gördü.
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FutbolTrabzonsporInterGary Medel
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