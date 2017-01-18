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Trabzon işi zora soktu: 0-0

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında Gümüşhanespor ile Trabzonspor karşılaştı. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı

18 Ocak 2017 Çarşamba 16:11
Trabzon işi zora soktu: 0-0

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında Trabzonspor, Gümüşhanespor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak tur şansını zora soktu.

Bordo-mavili ekipte yeni transferler Olcay, Mas, Pereira ve Medjani ilk 11'de sahaya çıkarken ev sahibi Gümüşhanespor, rakibine maç boyunca geçit vermedi. Zaman zaman temponun yükseldiği karşılaşmada gol sesi çıkmayınca iki taraf da sahadan birer puanla ayrıldı. 0-0 biten karşılaşmanın ardından Gümüşhanespor puanını 8'e çıkarırken ikinci sıradaki yerini korumayı başardı. 6 puana ulaşan Trabzonspor ise üçüncü sırada kaldı. Bu beraberlikle gruptan çıkma şansını zora sokan Trabzonspor, son maçta Gümüşhanespor'un Kızılcabölükspor karşısında kaybetmesini bekleyecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Pereira’nın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında Yusuf Erdoğan’ın sert şutunda kaleci Hasan Hüseyin Akınay topu kornere çıkardı.

19. dakikada Yusuf Yazıcı’nın ortasında, ceza alanı içerisinde Mustafa Akbaş’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

28. dakikada Mehmet Menderes Önkuzu ceza alanı dışı sol çaprazdan vuruşunda direkt kaleye giden topu Esteban yatarak kontrol etti.

43. dakikada Mehmet Menderes Önkuzu’nun ceza alanı dışı sol çaprazdan vuruşunda kaleci Esteban meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.

59. dakikada Suk’un ceza sahası dışından vuruşunda kaleciden seken top kornere çıktı.

72. dakikada Gümüşhanespor savunması içerisinde Medjani’nin kafa ile indirdiği topa kale sahası içindeki Yusuf Yazıcı’nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Stat: Gümüşhane Yeni Şehir

Hakemler: Suat Arslanboğa xxx, İsmail Şencan xxx, Uygar Bebek xxx

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay xxx, Taner Koç xxx, Salih xxx, Mehmet Cansın Çiçek xxx, Mehmet Abdullah Çoban xx, Ali Sakal xx (Onur Akın dk. 79 x), Muhammed Çalhanoğlu xx, Taşkın x (Cumhur Yılmaztürk dk. 75 x), Rıdvan xx, Mehmet Menderes xx, Hüseyin Ali x (Ali Özgün dk. 65 x)

Yedekler: Hasan Özkan, Onur, Serhat, İsmail, Rahmi

Teknik Direktör: Tarık Daşgün

Trabzonspor: Esteban xx, Pereria x, Uğur Demirok x, Mustafa Akbaş x, Mas x, Aytaç Kara x, Medjani x, Yusuf Yazıcı x (Onazi dk. 78 x), Olcay Şahan x, Yusuf Erdoğan x, (Castillo dk.77 x), Suk x (Okay dk. 60 x)

Yedekler: Uğurcan, Zeki Yavru, Ibanez, Sheidaev

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı Kartlar: Yusuf Erdoğan (Trabzonspor), Mehmet Menderez Önkuzu (Gümüşhanespor)

Anahtar Kelimeler:
FutbolZiraat Türkiye KupasıTrabzonsporGümüşhanespor
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