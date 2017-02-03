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Trabzon istemedi, Milan'a gidiyor

Trabzonspor'un anlaşma için Türkiye'ye getirdiği ancak vazgeçtiği Uruguaylı Martin Caceres, İtalyan devi Milan için sağlık kontrolünden geçti

03 Şubat 2017 Cuma 12:42
Trabzon istemedi, Milan'a gidiyor

Bordo-mavililerin ara transfer döneminde takıma katmak istediği ancak anlaşamadığı Uruguaylı defans oyuncusu Martin Caceres’e İtalyan devi talip oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Caceres'in Milan ile anlaşmak üzere olduğu ve sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Sağlık kontrolünde bir sıkıntı çıkmaması halinde Milan’ın bonservisi elinden olan Caceres’i kadrosuna katması bekleniyor.

Trabzonspor’dan yüksek ücret talep etmişti
Caceres ile anlaşma sağlayamayan Trabzonspor ise şu açıklamayı yapmıştı:“Son günlerde spor kamuoyunu meşgul eden ve sosyal medya üzerinden de sürekli gündemde tutulan Uruguaylı futbolcu Martin Caceres'le ilgili kulübümüzden bir açıklama yapma gereği duyulmuştur. Kulübümüzün daveti üzerine İstanbul'a gelen ve Başkanımız Muharrem Usta ile görüşme gerçekleştiren Martin Caceres'le talep ettiği ücretin yüksek bulunması nedeniyle resmi transfer görüşmelerine başlanmamıştır. Olumsuzlukla sonuçlanan bu görüşme sonrası taraflar el sıkışarak masadan ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”
Uruguaylı futbolcu daha önce Defansor, Villerreal, Recreativo, Barcelona, Juventus ve Sevilla takımlarında mücadele etmişti. 29 yaşındaki defans oyuncusu 68 kez de Uruguay Milli Takımı'nda forma giydi.
Anahtar Kelimeler:
FutbolTrabzonsporMartin CaceresMilan
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