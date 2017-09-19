Trabzon istikrar tutturamadı

Geçtiğimiz sezondan beri 50. yıl planlamasıyla yeniden yapılanmaya giden ve bu sezon yaptığı transferlerle büyük bir çıkış yakalamayı hedefleyen Trabzonspor, beklediği yükselişe bir türlü geçemedi. Süper Lig'in 5. haftasına kadar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, adeta 'bir ileri bir geri' görüntüsü vererek rahat nefes alamıyor.

Bir var bir yok

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, deplasmanda Fenerbahçe karşısında iki kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak 2-2 berabere kaldı. Karadeniz temsilcisi, yine deplasmanda Göztepe karşısında öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup oldu. Ardından Gençlerbirliği'ni 3-1'ile geçen Trabzonspor, deplasmanda Medipol Başakşehir karşısında ise iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Hem atıyor hem yiyor

Trabzonspor, ligin 5. haftasında bakılarak yapılan değerlendirmede 2010-2011 sezonundan sonraki en gollü dönemini yaşıyor. Bordo-mavililer söz konusu sezonda attığı 12 gole karşılık kalesinde 6 gol görmüştü. Bu sezon ise Karadeniz ekibi, attığı 11 gole karşılık 9 gol yedi.

Zirve ile puan farklı 5 oldu

Bordo-mavililer, ligde kendisinden beklenen galibiyet serisini ise bir türlü yakalayamadı. Üst üste galibiyetler alarak zirvenin en önemli ortaklarından bir olmayı hedefleyen Karadeniz ekibi , Süper Lig'in 5. haftasına kadar olan bölümde bu duruşu sergileyemedi. 8 puan ile 9. sırada yer alan bordo-mavili takım, bu zamana kadar geçen sürede 7 puan kaybederek, 13 puan ile zirvede yer alan Galatasaray ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkının da 5'e çıkmasına sebep oldu.