Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
106367
ALTIN
147.065
DOLAR
3.4912
STERLİN
4.7160
EURO
4.1839

Trabzon istikrar tutturamadı

Yeni transferleriyle büyük bir çıkış yakalamayı ümit eden Trabzonspor, bir türlü beklediği yükselişi yakalayamadı

19 Eylül 2017 Salı 15:22
11 Okunma
Trabzon istikrar tutturamadı

Geçtiğimiz sezondan beri 50. yıl planlamasıyla yeniden yapılanmaya giden ve bu sezon yaptığı transferlerle büyük bir çıkış yakalamayı hedefleyen Trabzonspor, beklediği yükselişe bir türlü geçemedi. Süper Lig'in 5. haftasına kadar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, adeta 'bir ileri bir geri' görüntüsü vererek rahat nefes alamıyor.

Bir var bir yok

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, deplasmanda Fenerbahçe karşısında iki kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak 2-2 berabere kaldı. Karadeniz temsilcisi, yine deplasmanda Göztepe karşısında öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup oldu. Ardından Gençlerbirliği'ni 3-1'ile geçen Trabzonspor, deplasmanda Medipol Başakşehir karşısında ise iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Hem atıyor hem yiyor

Trabzonspor, ligin 5. haftasında bakılarak yapılan değerlendirmede 2010-2011 sezonundan sonraki en gollü dönemini yaşıyor. Bordo-mavililer söz konusu sezonda attığı 12 gole karşılık kalesinde 6 gol görmüştü. Bu sezon ise Karadeniz ekibi, attığı 11 gole karşılık 9 gol yedi.

Zirve ile puan farklı 5 oldu

Bordo-mavililer, ligde kendisinden beklenen galibiyet serisini ise bir türlü yakalayamadı. Üst üste galibiyetler alarak zirvenin en önemli ortaklarından bir olmayı hedefleyen Karadeniz ekibi , Süper Lig'in 5. haftasına kadar olan bölümde bu duruşu sergileyemedi. 8 puan ile 9. sırada yer alan bordo-mavili takım, bu zamana kadar geçen sürede 7 puan kaybederek, 13 puan ile zirvede yer alan Galatasaray ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkının da 5'e çıkmasına sebep oldu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
FutbolTrabzonsporIstikrar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalımbay ayrılık gerekçesini açıkladı
Çalımbay ayrılık gerekçesini açıkladı
Fener'e FIFA'dan müjde
Fener'e FIFA'dan müjde
Alex'in belgeseli Türkiye'de
Alex'in belgeseli Türkiye'de
Konya toparlanacak
Konya toparlanacak
Avrupa'ya gitmekten çekinmiyorlar
Avrupa'ya gitmekten çekinmiyorlar
G.Saray maçında rekor kırılacak
G.Saray maçında rekor kırılacak
"Olumsuzlukları geride bırakmalıyız"
"Olumsuzlukları geride bırakmalıyız"
Denizlispor kayıplarda
Denizlispor kayıplarda
Yeni başkan umutlu
Yeni başkan umutlu

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim