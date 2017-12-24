Trabzon, Karabük'te takıldı

İlk Yarı

17. dakikada Trabzonspor'da sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak Yılmaz, kaleye vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'da kaldı.

26. dakikada misafir takımın gelişen atağında Okay Yokuşlu'nun derinleme pasına hareketlenen Burak Yılmaz, soldan ceza sahası içine girerek vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

27. dakikada Kardemir Karabükspor'un sağ kanattan gelişen atağında Poko'nun pasında topla buluşan İlhan Depe, ceza sahası dışından kaleye vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

42. dakikada Trabzonpor'da Burak Yılmaz, ceza sahası dışında topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta çıktı.

45+4 dakikada ev sahihi ekip köşe vuruşu kazandı. Sağ kanattan Ibanez'in kullandığı kornerde ceza alanı içinde kaleci Onur Recep Kıvrak topu ellinden kaçırdı. Kaleci Onur'la hava topuna yükselen Yatabare bu fırsattan yararlanamadı ve meşin yuvarlağı yandan dışarıya gönderdi.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz beraberlikle tamamlandı.

ikinci yarı

52. dakikada Kardemir Karabükspor'un atağında İlhan Depe'nin pasıyla ceza alanı içi sol tarafından topla buluşan Serdar Deliktaş, kaleye vurdu, meşin yuvarlak kaleci Onur Recep Kıvrak'da kaldı. Kaleci Onur'un hemen oyuna soktuğu topu kapan ev sahibi ekip, bu defa Poko ile atağa kalktı. Poko'nun pasında ceza alanında topla buluşan Ceyhun Gülselam, gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

64. dakikada Kardemir Karabükspor sağ kanattan Ibanez ile korner kullandı. Arka direkte Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az fakla auta gitti.

74. dakikada Kardemir Karabükspor öne geçti. Sağdan Ibanez'in kullandığı kornerde, ön direkte bir anda boşta kalan Yatabare, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0

80. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Abdülkadir Ömür'ün savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Burak Yılmaz'ın, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı plase vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin yanından filelerle buluştu: 1-1

90+4 dakikada ceza alanı dışından Trabzonspor serbest vuruş kazandı. Sosa'nın direk kaleye gönderdiği topa kaleci Çağlar Şahin Akbaba uzanarak direk dibinde dokundu. Direğe ve kaleciye çarparak kale çizgisinde kalan topu Barış Başdaş uzaklaştırdı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.