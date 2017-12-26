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Trabzon, Konya maçına hazır

Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı

26 Aralık 2017 Salı 13:16
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Trabzon, Konya maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, izinli olan Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz, Ogenyi Onazi, Theo Bongonda, tedavisi süren Hasan Batuhan Artarslan ile hasta olan Dame N'Doye katılmadı. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.

Trabzonspor kafilesi saat 14.30'da özel uçakla Konya'ya gidecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 18.30'da başlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolTrabzonsporZiraat Türkiye Kupası
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