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Trabzon Macaristan yolcusu

Trabzonspor, 2-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği yurt dışı ilk etap kamp çalışmaları için yarın Budapeşte'ye gidecek

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Trabzon Macaristan yolcusu

Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk etap yurt dışı kampı için yarın Macaristan'a gidecek.

Trabzon'da 29-30 Haziran tarihlerinde toplanmaya başlayarak sağlık kontrolünden geçen ve bireysel antrenmanlar yapan bordo-mavililer, başkent Budapeşte'ye bağlı Telki kasabasında kampa girecek. Özel uçakla yarın öğle saatlerinde Macaristan'a gidecek Karadeniz ekibi, burada 17 Temmuz'a dek ilk kampını gerçekleştirecek. Trabzonspor'un 1. etap hazırlık kampında yeni transfer olarak İspanya ekibi Celta Vigo'dan satın alma opsiyonlu olarak kiralanan Belçikalı oyuncu Theo Bongonda ile geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen Kamil Ahmet Çörekçi yer alacak.


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