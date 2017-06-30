Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Trabzon Musa ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, Musa Nizam ile yollarını ayırdı

Bu haber kez okundu.

Trabzon Musa ile yollarını ayırdı

Trabzonspor'da futbolcu Musa Nizam'ın sözleşmesi feshedildi. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Musa Nizam arasındaki 06 Ağustos 2014 başlangıç, 31 Mayıs 2018 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi. Musa, geçen sezon kiralık olarak Gaziantepspor'da forma giymişti.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolTrabzonsporMusa Nizam
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100