Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
banner138

Trabzon oynamadan elendi

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu’nun son maçında Kızılcabölükspor evinde Gümüşhanespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Trabzonspor kupaya veda etti.

24 Ocak 2017 Salı 16:40
Trabzon oynamadan elendi

Trabzonspor'un bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki macerası sona erdi. H grubunda Kızılcabölükspor ile Gümüşhanespor arasında oynanan karşılaşmanın 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından, Trabzonspor'un gruptan çıkma şansı kalmadı. 9 puanlı Gümüşhanespor, ikili averajda önünde yer aldığı 6 puanlı Trabzonspor'u saf dışı bırakarak grubunu 2. sırada tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Ali Helvacı’nın sol kanattan ceza sahasına girer girmez sert şutunda top kaleci Hasan Hüseyin’de kaldı.

32. dakikada sağ kanattan Emir Can’ın ortasında ceza sahası içinde Ali Helvacı’nın sert şutunu kaleci güçlükle kurtardı.

42. dakikada sol kanattan Ali Helvacı’nın penaltı noktası üzerine yerden ortasında topla buluşan Emir Can sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

87. dakikada sol kanattan Mehmet Menders’in ortasında topa iyi yükselen Mehmet Cansın’ın kafasını kaleci çeldi. Dönen topu Ali ağlara yolladı. 1-1

KÜNYE

Stat: Doğan Seyfi

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Murat Ergin Gözütok xx, Gökmen Baltacı xx

Kızılcabölükspor: Bahadır xx, Semih xxx, Kerim xx, Ramazan xx, Tayfun xx, Hüseyin xx, Taygun xx (Mustafa dk. 67 x), Emir Can xxx, Özer xx, Ali xx, Fevzi Can xx (Fatih dk. 83 ?)

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin xx, Mehmet Abdullah xx, Ali Sakal xx (Serhat dk. 67 x), Cumhur xx, Ali Özgün xx, Taner xx, İsmail xx (Cem dk. 45 x), Mehmet Cansın xx, Rahmi xxx, Muhammed xx (Taşkın dk. 46 x), Mehmet Menderes xx

Goller: Emir Can (dk. 42) (Kızılcabölükspor), Ali (dk. 87) (Gümüşhanespor)

Kırmızı kart: Mehmet Cansın (dk. 89) (Gümüşhanespor)

Sarı kartlar: Taşkın, Cem (Gümüşhanespor)

Son Güncelleme: 24.01.2017 16:54
Anahtar Kelimeler:
GümüşhanesporKızılcabölüksporZiraat Türkiye KupasıFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbi öncesi taraftar buluşması
Derbi öncesi taraftar buluşması
Yunanistan'da futbol durduruldu
Yunanistan'da futbol durduruldu
Sow, kırıklığı oldu
Sow, kırıklığı oldu
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
"Kafamda soru işaretleri vardı"
"Kafamda soru işaretleri vardı"
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Raptors 15'de 15 yaptı
Raptors 15'de 15 yaptı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim