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Trabzon özkaynağa yönelecek

​​​​​​​Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Trabzonspor’un kaynağının pilot takımı 1461 Trabzon ve altyapısı olduğunu, buradan beslenerek zor günleri geride bırakabileceklerini belirtti

24 Haziran 2018 Pazar 17:33
Trabzon özkaynağa yönelecek

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve 1461 Trabzon Kulübü Başkanı Haluk Şahin, açıklamalarda bulundu. Kulüp genel koordinatörü Özkan Sümer, teknik direktör Ünal Karaman ve 1461 Trabzon Teknik Direktörü Hamdi Zıvalıoğlu’nun uyumlu bir şekilde çalıştığına işaret eden Şahin, gerek 1461 Trabzon gerekse de altyapıdan genç oyuncuların Trabzonspor’un Slovenya kampında yer alacağını, forma şansını iyi kullananların da takımda kalacağını kaydetti. Trabzonspor ile 1461 Trabzon’un ayrı takımlar olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Şahin, şöyle devam etti: “1461 Trabzon, Trabzonspor için olmazsa olmazdır. Trabzonspor’un kaynağı, altyapısı ve 1461 Trabzon’dur. Buradan, bu kaynaktan çok değerli futbolcular geçmişte çıkmıştır, günümüzde vardır, çıkmaya da devam edecektir.”

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TrabzonsporÖzkaynak1461 TrabzonHaluk Şahin
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