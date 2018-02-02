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"Trabzon sayesinde bugünlere geldim"

Trabzonspor'a geri dönün Burak Yılmaz, "İlk Trabzonspor döneminde yakaladığım başarılardan sonra hayatımda birçok şey kazandım. O yüzden beni ben yapanın Trabzonspor olduğunu çok iyi biliyorum" dedi

02 Şubat 2018 Cuma 14:32
"Trabzon sayesinde bugünlere geldim"

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, bordo-mavili takımda yakaladığı başarılardan sonra hayatında birçok şey kazandığını, bu formayı her giydiğinde Allah'a şükrettiğini belirtti.

Bordo-mavili kulübün resmi yayın organı Trabzonspor dergisine röportaj veren Burak Yılmaz, Karadeniz ekibinde tekrar forma giymenin mutluluğunu yaşadığını, Trabzonspor'un kendisi için çok önemli bir yer olduğu kaydetti. Trabzonspor'un kendisine çok şey kattığına dikkati çeken milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Beni ben yapan Trabzonspor'dur. İlk Trabzonspor döneminde yakaladığım başarılardan sonra hayatımda birçok şey kazandım. O yüzden beni ben yapanın Trabzonspor olduğunu çok iyi biliyorum. Bu formayı her giyişimde Allah'a şükrediyorum. Çünkü bu forma sayesinde ben bu günlere geldim. Ben Trabzonspor'a, Trabzonspor da bana çok şeyler katmıştır ama bu forma benim için çok özeldir. Özel ya da resmi maç ayırmaksızın formayı her giydiğimde büyük heyecan duyuyorum. O yüzden her maça ilk maçım gibi heyecanlı ve mutlu çıkıyorum."

"Şampiyonluk yarışı çetin geçer"

Antalya kampında kötü bir sakatlık yaşamasına rağmen takım açısından verimli bir dönem geçirdiklerine işaret eden Burak Yılmaz, ligde ikinci yarının daha zorlu geçeceğine değinerek, şunları aktardı: "Şampiyonluk yarışı çetin geçer. Alttaki takımlar düşmemek için, şampiyonluğa oynayan takımlar da zirve için telafisi olmayan maçlar oynar. Ben bu durumu daha evvel defalarca yaşamış bir oyuncu olarak ikinci devrenin çok zor geçeceğini düşünüyorum. Kadro yapımızla, taraftarımızla ve futbol şehrimizle bunu kaldırabilecek durumdayız."

"Bizim 2010-2011 sezonu ile ilgili kavgamız nettir"

Röportajda, 2010-2011 sezonunun kendisi için önemine de değinen Burak Yılmaz, şunları kaydetti: "Bizim 2010-2011 sezonu ile ilgili kavgamız nettir. Başkanımız bu kavgayı gerekli mercilere taşımıştır. Biz şu an sahaya, yani 2017-2018 sezonuna konsantre olduk ama düşüncelerimiz yine nettir. Hiçbir kuvvet bu düşüncelerimizi değiştiremez."

"İnsan hayatta en iyi bildiği işi yapmalı"

Futbol hayatını sonlandırdıktan sonra da yine futbolun içerisinde kalmayı istediğini vurgulayan golcü futbolcu, "Hayatım futbol olduğu için futbolun içinde bir yerde kalacağımı düşünüyorum. Bu konuyu açıkçası hiç düşünmedim ama insan hayatta en iyi bildiği işi yapmalı." ifadelerini kullandı. A Milli Takım'da bir değişim yaşandığına da değinen Burak Yılmaz, "Bence yaşamamız da gerekiyor. Sayın hocamız Lucescu'nun yaptığı tercihlere saygı duymamız ve arkasında durmamız gerekiyor. Aynı şekilde oyuncuların da arkasında durmamız lazım. Ben onların hepsine başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Babam, aldığım hiçbir kararı sorgulamaz"

Milli futbolcu, "Futbol adamı olarak baban Fikret Yılmaz'dan eleştiri alıyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Babamın farklı bir tarzı var. Küçükken bütün arkadaşlarımın babaları maça gelirdi, benim babam gelmezdi, hiç izlemezdi. Ben gol atınca babama evde anlatırdım. Bir gün dayanamayıp, 'Baba neden benim maçlarıma gelmiyorsun?' diye sordum. O da bana, 'Babası arkasından koşandan hiçbir şey olmaz.' cevabını verdi. Ben de bu konuda daha soru sormadım. Babam her zaman, 'İyi ya da kötü aldığın her kararda ben senin yanındayım.' demiştir. Aldığım hiçbir kararı sorgulamaz. İnşallah ben de onun gibi bir baba olabilirim."

AA

Son Güncelleme: 02.02.2018 14:36
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor DergisiTrabzonsporSüper LigSporFutbolBurak Yılmaz
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