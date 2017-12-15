Trabzon seriyi bozmayacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında yarın Bursaspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya, yönetecek.

Teknik direktör Rıza Çalımbay döneminde ligde ilk maçında Yeni Malatyaspor'a yenilen ancak ardından son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puan toplayan bordo-mavililer, Bursaspor maçında da çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Karadeniz ekibinde zorlu maç öncesi Mustafa Akbaş ve Jan Durica'nın sakatlıkları bulunuyor. Stoperde son haftalarda sıkıntı yaşayan bordo-mavililerde teknik direktör Rıza Çalımbay, sakatlığı geçen Uğur Demirok ile Hubocan'ı oynatmayı planlıyor. Trabzonspor'un Bursaspor karşısına Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Mas, Onazi, Kucka, Olcay Şahan, Abdülkadir Ömür, N'Doye ve Burak Yılmaz, 11'i ile çıkması bekleniyor.

Karadeniz ekibinde zorlu maç öncesi Uğur Demirok, Kucka, Burak Yılmaz, Bero, Yusuf Yazıcı, Pereira, Mustafa Akbaş, Olcay Şahan ve Onazi kart sınırında yer alıyor.

Trabzonspor ile Bursaspor 83. randevuda

Trabzonspor ile Bursaspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzon'da yapacakları maçla 83. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 82 lig maçında, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 41-12 üstünlüğü bulunuyor. 29 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 123 gol atarken kalesinde 66 gol gördü.

İç sahadaki maçlar

Karadeniz ekibi, iç sahadaki 41 karşılaşmada sadece 2 kez kaybetti. Bordo-mavililer, 2012-2013 sezonunda 1-0, geçen sezon da rakibinin ligde kalmayı başardığı son hafta maçında 2-1'lik skorla Bursaspor'a yenilmişti. Karadeniz ekibi, 26 karşılaşmadan galibiyetle, 13 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor elde etti. Bordo-mavililer, 1988-1989 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002 sezonunda evinde 5-0 kazandı.