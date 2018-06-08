Trabzon, Silva'yı bitiriyor

Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, yakın zamanda 1-2 oyuncu transferi gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Sümer, gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Yakın zamanda 1-2 transfer olabilir veya olmaz. Bir kısım netleşmeler bekliyoruz." dedi.

Basında yer alan Fransa'nın Caen takımında forma giyen 30 yaşındaki stoper oyuncusu Damien Da Silva'nın da görüştükleri oyunculardan biri olduğunu kaydeden Sümer, "Da Silva ile ilgileniyoruz. Pazarlık aşaması var." ifadesini kullandı. Sümer, transferleri bu dönemde geçmiş araştırmalar doğrultusunda yaptıklarını dile getirerek, "Yeni bilgiler edinerek ve çok güvenilir referanslardan hareket ederek oyuncu katmaya çabalayacağız. Yararlılık değeri iyi olabilecek, maliyeti de uygun olacak oyuncuları bünyemize katmaya çalışacağız." diye konuştu.

Trabzon'da bulunan oyuncularla görüşmeye başladığını vurgulayan Sümer, "Belki oyuncuların tümüyle değil ama bazılarıyla birebir görüşme yapacağım. Trabzon'da önce o çocukları netlik kazandıracağız. Kafalarında bir yığın problemleri, kaygıları, dıştan etkilemeler var. Duygu ve düşüncelerin düzelmediği yerde verimlilik sağlayamayız." yorumunu yaptı.

Sümer, basında sıkça yer alan transfer haberleri nedeniyle Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür ile görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu: "Bir kere bu oyuncuların potansiyeline uygun olarak bir değerlendirme yapılacak. Bunları bir belirsizliğe kaygı duyabileceğimiz ortama, şartlara yalnızca ekonomi düşünce içinde terk etmeyi hiçbir zaman göze almayız. Onlar korunacak, kollanacak, değerlendirilecek bir ortam varsa bu kulübün ihtiyaçlarıyla uyumluysa evet. Yalnız daha önce de söylediğim gibi, şartlar tatmin edecek, ikna edecek, o zaman bir gelişme yok, sadece söylentiler var. Onun ilerisine geçmiş değiliz. Elbette rahatsız olduğumuz konu şu; biz de oyuncular da bu söylentilerden, zorlamalardan ya da beklentilerden ciddi bir şekilde rahatsızlık duyuyoruz. Hem biz hem yönetenler duyuyor, hem oyuncular duyuyor. Yönetenler için oyuncuların ücretinin büyümesi rahatsız edici değil ama belirsizlik rahatsız edici."

Sümer, Burak Yılmaz konusunda ise "Burak ile karşılıklı hiçbir görüşmemiz olmadı. Sözleşmeli oyuncumuz ve bize Burak ile ilgili gelen herhangi öneri, talep yok. Biz de var olan oyuncumuzu kalkıp sokağa atacak halimiz yok. Bizim oyuncumuz, kampta yer alacak. Bu değerdeki bir oyuncumuzu kalkıp 'yok' sayacak bir halimiz yok." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın transferindeki madde nedeniyle 1 milyon avro ödeyerek Milan ile yapmaları gereken hazırlık maçını bu sezon oynamayacaklarını belirten Sümer, şunları kaydetti. "Milan ile maç büyük ihtimalle ertelenecek. Bu yıl ülkemizdeki planlamada önemli bir açılış planlayacağız. Bu açılışa davet edeceğimiz, katacağımız takım olacak ve güzel açılış planlanıyor. Diğer taraftan İstanbul'da iyi bir takımla hazırlık maçı, düşüncelerimiz içinde yer alacak. Milan ile bizim para ödeme maçımız var. İlla bu mevsim yapılması konusunda belirleme yok. O bakımdan önümüzdeki yıla aktarma düşüncemiz var."