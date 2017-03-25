"Trabzon'u yenmekten başka çaremiz yok"

Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Ümit Kurt, Spor Toto Süper Lig'de 2 Nisan Pazar günü sahalarında Trabzonspor ile oynayacakları maçta galip gelmekten başka şanslarının olmadığını söyledi.



Ümit Kurt, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yeşil-mavili takımın antrenmanı öncesinde yaptığı açıklamada, Trabzonspor maçının kendileri için önemli olduğunu belirtti. Ligde stresin arttığını ifade eden Kurt, şunları kaydetti: "Bu yıl bizim için verimli bir sezon geçmedi. Bulunduğumuz durum ortada. Artık maç maç değerlendirmek durumundayız. Her maç bizim açımızdan yüzde 100 değerli seviyeye ulaştı. Önümüzde bir Trabzonspor maçı var. Bu maçı kendi evimizde oynayacağız. Bu maçta galip gelmekten başka şansımız yok. Kaybetmek veya beraberlik bize yaramıyor. Üç puan alıp deplasmanda oynayacağımız Adanaspor maçına daha konsantre bir şekilde çıkmak istiyoruz."

Trabzonspor maçı hazırlıkları