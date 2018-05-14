Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
102417
ALTIN
183.500
DOLAR
4.3178
STERLİN
5.8646
EURO
5.1754
banner138

Trabzon'un golcü sezonu

Süper Lig'de 52 puanla 5. sırada yer alan Trabzonspor, bu sezon 38 resmi maçta rakip fileleri 76 kez havalandırmayı başardı

14 Mayıs 2018 Pazartesi 11:16
Trabzon'un golcü sezonu

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 52 puanla 5. sırada haftayı kapatan Trabzonspor, bu sezon gol yollarında başarılı bir performans sergiledi.

Bordo-mavililer, 50. yılda hedeflerini gerçekleştirememesine karşın, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 38 resmi maçta rakip fileleri 76 kez havalandırmayı başardı. Karadeniz ekibi, ligde 33 hafta sonunda 60 gol atarken Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5 maçta 16 gol kaydetti.

Trabzonspor, 2 gol ortalamasıyla maçlarını oynadı.

Ligde son 7 sezonun en golcüsü

Trabzonspor, ligin bitimine 1 hafta kala son 7 sezonda en golcü performanslarından birini ortaya koydu. 2011-2012 sezonu sonunda da 60 gol kaydeden bordo-mavililer, 2012-2013 sezonunda 39, 2013-2014 sezonunda 53, 2014-2015 sezonunda 58, 2015-2016 sezonunda 40, 2016-2017 sezonu sonunda 39 gol kaydetmişti.

Ligde Burak, kupada Rodallega golcü

Trabzonspor'un, bu sezon gol krallığı yarışında da iki oyuncusu adından söz ettirdi. Ligde son 2 hafta kala sakatlığı nedeniyle sezonu kapayan Burak Yılmaz, 23 gol kaydetti. Bordo-maivli futbolcu, 28 gollü Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Trabzonspor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega da 5 maçta 8 golle Ziraat Türkiye Kupası'nın en golcü isimlerinin başında geldi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolGölSpor Toto Süper LigTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ederson ile 2025'e kadar devam
Ederson ile 2025'e kadar devam
Tolgay'da yırtık tespit edildi
Tolgay'da yırtık tespit edildi
Gençler 29 yıl sonra Süper Lig'den düştü
Gençler 29 yıl sonra Süper Lig'den düştü
Clichy'den Süper Lig itirafı
Clichy'den Süper Lig itirafı
12'ye 3 Beşiktaş üstün
12'ye 3 Beşiktaş üstün
Gazişehir gözünü rövanşa dikti
Gazişehir gözünü rövanşa dikti
Bursa ile 84. randevu
Bursa ile 84. randevu
Trabzon için amaçsız maç
Trabzon için amaçsız maç
Osmanlı son kozunu oynayacak
Osmanlı son kozunu oynayacak

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim