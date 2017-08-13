Fenerbahçe'nin 4 yıllık sözleşme imzaladığı Giuliano için FIFA'ya başvuracağını açıklayan Trabzonspor'a Zenit Başkanı Sergei Fursenko cevap verdi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Giuliano konusunda sular bir türlü durulmuyor. Sarı-lacivertliler oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladığını borsaya bildirmiş, sonrasında sağlık kontrollerinden geçirmiş ve stadı gezdirmişti. Bu sıralarda Trabzonspor'un devreye girdiği ve 27 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Rus ekibi Zenit St. Petersburg'a 10 milyon Euro teklif ettiği iddia edilmişti. Fenerbahçe, Giuliano ile sözleşme imzalandığını açıkladıktan sonra Trabzonspor resmi internet sitesinden bir metinle FIFA'ya başvuracaklarını duyurmuştu.
"Trabzon'un iddiaları anlamsız"
Zenit Başkanı Sergei Fursenko, Trabzonspor'un iddialarını anlamsız buldu
13 Ağustos 2017 Pazar 13:37
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Fenerbahçe'nin 4 yıllık sözleşme imzaladığı Giuliano için FIFA'ya başvuracağını açıklayan Trabzonspor'a Zenit Başkanı Sergei Fursenko cevap verdi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Giuliano konusunda sular bir türlü durulmuyor. Sarı-lacivertliler oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladığını borsaya bildirmiş, sonrasında sağlık kontrollerinden geçirmiş ve stadı gezdirmişti. Bu sıralarda Trabzonspor'un devreye girdiği ve 27 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Rus ekibi Zenit St. Petersburg'a 10 milyon Euro teklif ettiği iddia edilmişti. Fenerbahçe, Giuliano ile sözleşme imzalandığını açıkladıktan sonra Trabzonspor resmi internet sitesinden bir metinle FIFA'ya başvuracaklarını duyurmuştu.