Trabzon'un konuğu Bursaspor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın sahasında ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor'u konuk edecek.

Ligde son oynadığı 5 maçta 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, bu sezon taraftarı önünde çıkacağı son karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Bordo-mavili takımda kart cezalıları Olcay Şahan ve Bero, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza alan Onur Recep Kıvrak ile sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinin Bursaspor karşısına Esteban, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Medjani, Onazi, Yusuf Yazıcı, N'Doye, Castillo ve Rodallega 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.