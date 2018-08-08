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Trabzon'un lig başlangıçları iyi

Trabzonspor, lig tarihindeki 44 sezonun açılış maçlarında 28 galibiyet, 11 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı

08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:02
Trabzon'un lig başlangıçları iyi

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, genel olarak lige iyi başlıyor.

Ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak bordo-mavililer, lig tarihinde oynadığı 44 sezonun açılış karşılaşmalarında 28 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Karadeniz ekibi, lig tarihinde 22'şer kez açılış maçlarını dış ve iç sahada oynadı. Dış sahada 12 galibiyet, 8 beraberlik, 2 mağlubiyet elde eden Karadeniz ekibi, sahasındaki açılış maçlarında ise 16 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 mağlubiyet aldı.

Son 3 sezonda galibiyet

Trabzonspor, son 3 sezonda açılış maçlarında sahadan galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, 2014-2015 sezonunda deplasmanda Kayseri Erciyesspor ile golsüz berabere kaldıktan sonra sahasında oynadığı maçlarda 2015-2016 sezonunda Bursaspor'u 1-0, 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'yı 2-0, geçen sezon da Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerek lige 3 puanlı başlangıçlar yaptı. Karadeniz ekibi, ilk hafta maçlarında en son yenilgisini 5 sezon öncesinde aldı. Bordo-mavililer, 2013-2014 sezonunda oynanan karşılaşmada Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu.

AA

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FutbolIlk Hafta MaçlarıSpor Toto Süper LigTrabzonTrabzonspor
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