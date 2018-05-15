Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101540
ALTIN
184.781
DOLAR
4.4358
STERLİN
6.0164
EURO
5.2632
banner138

Trabzon'un parlayan yıldızı Yusuf

2015-2016 sezonunda A takıma yükselen Yusuf, Trabzonspor formasıyla Bursaspor'a attığı golle ligde 9. golünü kaydederken 3 sezonda rakip fileleri 15 kez havalandırdı

15 Mayıs 2018 Salı 17:32
Trabzon'un parlayan yıldızı Yusuf

Trabzonspor'un altyapısından 3 sezon önce A takıma yükselen Yusuf Yazıcı, her geçen sezon performansını artırdı.

Erdoğdu Anadolu Lisesi'nde Guatemala'da 2015 yılında düzenlenen Okul Sporları Dünya Futbol Şampiyonası finalinde, Brezilya temsilcisini 2-1 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra Trabzonspor altyapısından A takıma yükselen Yusuf Yazıcı, Bursaspor'a attığı golle ligde bu sezon 9. golünü kaydederken 3 sezonda rakip fileleri 15 kez havalandırmayı başardı. 21 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili takımda 23 golü bulunan Burak Yılmaz'ın ardından en fazla gol kaydeden ikinci oyuncu olurken takımdaki diğer forvet oyuncuları N'Doye ve Rodallega'yı geride bıraktı.

En iyi sezonu

İlk olarak 2015-2016 sezonunda A takımda forma giyen genç oyuncu, 6 lig maçında 334 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti. Yusuf Yazıcı, 2016-2017 sezonunda 18 lig maçında bin 458 dakika görev yaptı, rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Genç oyuncu, bu sezon ise ligin 33 haftasının 32'sinde forma giyerek 2 bin 358 dakika mücadele etti, 9 gol ile önceki iki sezonundan fazla gol atmayı başardı.

Yazıcı'nın gol attığı maçlarda yenilgi yok

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın 3 sezonda gol attığı 13 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 11 galibiyet, 2 beraberlik alarak 35 puanı hanesine yazdırdı.

Attığı goller

Bordo-mavili futbolcu, ilk olarak Trabzonspor formasıyla 2015-2016 sezonunun 32. haftasında 6-0 galip geldikleri Çaykur Rizespor maçında 2 kez ağları sarstı. 2016-2017 sezonunda deplasmanda 2-1'lik Bursaspor, iç sahada 4-0'lık Gaziantepspor ve 2-0'lık Galatasaray galibiyetlerinde rakip filelere birer gol gönderen genç oyuncu, 1-1 biten Adanaspor maçında da takımının tek golünü attı.

Yusuf Yazıcı, bu sezon Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1, Osmanlıspor'u 4-3, Bursaspor'u 1-0 ve 3-1, Kayserispor'u 4-0, Antalyaspor'u 2-1 yendiği, Osmanlıspor ile 3-3 berabere kaldığı maçlarda 1'er, 4-1 kazandığı Evkur Yeni Malatyaspor maçında 2 kez fileleri havalandırdı.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2018 17:40
Anahtar Kelimeler:
FutbolSüper LigTrabzonsporYusuf Yazıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençler, Özat ile yolları ayırdı
Gençler, Özat ile yolları ayırdı
"Samaras, parasını bırakmadı"
"Samaras, parasını bırakmadı"
Burak, Almanya'da ameliyat edildi
Burak, Almanya'da ameliyat edildi
Gomez, Dünya Kupası'na gidiyor
Gomez, Dünya Kupası'na gidiyor
Futbolcularına teşekkür
Futbolcularına teşekkür
"Dev bir şölen için hazırlık yapıyoruz"
"Dev bir şölen için hazırlık yapıyoruz"
"Bu son, bağıra bağıra geldi"
"Bu son, bağıra bağıra geldi"
Şampiyonluk averaja bile kalabilir
Şampiyonluk averaja bile kalabilir
Akigo'da çifte mutluluk
Akigo'da çifte mutluluk

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim