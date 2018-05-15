Trabzon'un parlayan yıldızı Yusuf

Trabzonspor'un altyapısından 3 sezon önce A takıma yükselen Yusuf Yazıcı, her geçen sezon performansını artırdı.

Erdoğdu Anadolu Lisesi'nde Guatemala'da 2015 yılında düzenlenen Okul Sporları Dünya Futbol Şampiyonası finalinde, Brezilya temsilcisini 2-1 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra Trabzonspor altyapısından A takıma yükselen Yusuf Yazıcı, Bursaspor'a attığı golle ligde bu sezon 9. golünü kaydederken 3 sezonda rakip fileleri 15 kez havalandırmayı başardı. 21 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili takımda 23 golü bulunan Burak Yılmaz'ın ardından en fazla gol kaydeden ikinci oyuncu olurken takımdaki diğer forvet oyuncuları N'Doye ve Rodallega'yı geride bıraktı.

En iyi sezonu

İlk olarak 2015-2016 sezonunda A takımda forma giyen genç oyuncu, 6 lig maçında 334 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti. Yusuf Yazıcı, 2016-2017 sezonunda 18 lig maçında bin 458 dakika görev yaptı, rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Genç oyuncu, bu sezon ise ligin 33 haftasının 32'sinde forma giyerek 2 bin 358 dakika mücadele etti, 9 gol ile önceki iki sezonundan fazla gol atmayı başardı.

Yazıcı'nın gol attığı maçlarda yenilgi yok

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın 3 sezonda gol attığı 13 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 11 galibiyet, 2 beraberlik alarak 35 puanı hanesine yazdırdı.

Attığı goller

Bordo-mavili futbolcu, ilk olarak Trabzonspor formasıyla 2015-2016 sezonunun 32. haftasında 6-0 galip geldikleri Çaykur Rizespor maçında 2 kez ağları sarstı. 2016-2017 sezonunda deplasmanda 2-1'lik Bursaspor, iç sahada 4-0'lık Gaziantepspor ve 2-0'lık Galatasaray galibiyetlerinde rakip filelere birer gol gönderen genç oyuncu, 1-1 biten Adanaspor maçında da takımının tek golünü attı.

Yusuf Yazıcı, bu sezon Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1, Osmanlıspor'u 4-3, Bursaspor'u 1-0 ve 3-1, Kayserispor'u 4-0, Antalyaspor'u 2-1 yendiği, Osmanlıspor ile 3-3 berabere kaldığı maçlarda 1'er, 4-1 kazandığı Evkur Yeni Malatyaspor maçında 2 kez fileleri havalandırdı.