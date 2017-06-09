Trabzon'un rotası Spartak Moskova

Osmanlıspor'dan Badou NDiaye ve Spartak Moskova'dan Serdar Taşcı'nın transferleri konusunda önemli adımlar adan bordo mavililer, Popov transferinde de sona yaklaşıyor.
Popov Trabzonspor'un teklifine evet derken, Bulgar 10 numara için Spartak Moskova'nın talep etiği 5 milyon euro da 3 milyon euro'ya çekildi. Bordo mavililer İsveç 1. Lig takımlarından Hammarby'de forma giyen Ganalı Joseph Aidoo'yu renklerine bağlamak için temaslarını da sürdürüyor. 21 yaşındaki stoper için ilk etapta 1 milyon 250 bin euro'luk bir teklifte bulunan Trabzonspor'un 1.5 milyon euro seviyelerine kadar çıkabileceği öğrenildi. Aidoo'nun transfere sıcak bakarken, Belçika'dan Gent, Club Brugge, Almanya'dan Düsseldorf ve Freiburg kulüplerinin de Ganalı futbolcuyu istediği belirtildi. (beinsports)