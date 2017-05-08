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Trabzon'un sorunu iç saha

Süper Lig'de Kayserispor'a sahasında 3-2 mağlup olan Trabzonspor, iç sahada yaşadığı puan kayıplarıyla hedeflerinin uzağında kaldı

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Trabzon'un sorunu iç saha

Bordo-mavililer, 30. haftası geride kalan ligde sahasında 15 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle 22 puan toplarken, dış sahada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle 26 puan elde ederek, deplasmanda daha başarılı bir performans ortaya koydu. Ligde 48 puanla 5. sırada yer alan Trabzonspor, sahasında oynadığı son 3 maçta Beşiktaş'a 4-3, Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalarak galibiyet elde edemedi. Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle Avrupa kupalarına katılma hedefi yolunda 8 puan kaybedip ilk 4 arasına girme şansını da zora soktu.

Statlar farklı, puanlar aynı
Karadeniz ekibi, iç saha maçlarını ligin ilk yarısında Hüseyin Avni Aker, ikinci yarısında Medical Park Arena Stadı'nda oynadı. Bordo-mavili takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 8 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle 11 puan elde ederken yeni stadı Medical Park Arena'da başlangıçta yakaladığı olumlu havaya karşın son maçlardaki sonuçlarla parlak bir performans gösteremedi. Trabzonspor, Medical Park Arena'da 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 11 puan elde ederek çok farklı bir grafik ortaya koyamadı.

Sahasında kaybettiği, kazandığından çok
Trabzonspor'un sahasındaki puan kayıpları, kazandığı puanları geçti. Bordo-mavililer, 22 puan toplarken Kayserispor mağlubiyetiyle iç sahada yaşadığı puan kaybı 23'ü buldu. Bordo-mavililer, 18 Aralık'ta açılışı gerçekleştirilen Medical Park Arena'da ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, Kardemir Karabükspor'u 1-0, Galatasaray'ı da 2-0 yendi. Medical Park Arena'da 4-3'lük Beşiktaş maçıyla düşüşe geçen Karadeniz ekibi, daha sonra Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalırken Kayserispor'a da 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Hüseyin Avni Aker'deki maçlar
Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda sezona taraftar cezasıyla başladığı ilk 3 maçta Kasımpaşa'yı 2-0 yendikten sonra Osmanlıspor'a ise aynı sonuçla mağlup oldu, Atiker Konyaspor karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı. Akhisar Belediyespor ile golsüz, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavili takım, Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu, Adanaspor'u 4-1 yendi ve Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynadığı son lig maçında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu.
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FutbolTrabzonsporIç Saha Performansı
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