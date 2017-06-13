Trabzon'un takibinde

İsveç'in Aftonbladet gazetesi; bordo-mavililerin İsveçli oyuncuyu transfer etmek istediğini yazdı.
Haberde; Trabzonspor'un Marouane Fellaini ile birlikte Larsson'u transfer etmeyi planladığı belirtilirken, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu transfer iddiaları hakkındaki açıklamasına da yer verildi. Önümüzdeki sezon hangi kulüpte oynayacağının henüz belli olmadığını söyleyen Larsson, ''Dürüst olmak gerekirse ne olacağını bilmiyorum. Şimdilik tamamen milli takıma odaklandım. Transfer konusuyla menajerim ilgileniyor. Açıkçası kaç farklı kulüpten teklif geldiğine dair bilgim yok'' şeklinde konuştu. Sunderland'le sözleşmesi sona eren Larsson, bu sezon çıktığı 21 maçta 1 asist yaptı. (goal)