Trabzon'un tercihi yerli olacak

Trabzonspor teknik adam konusunda bu kez hataya yer vermek istemiyor.

Spor Toto Süper Lig’i 55 puan ile 5 sırada tamamlayan Trabzonspor’un son 6 sezonuna 8 teknik adam damga vurdu. Teknik Direktör Ersun Yanal ve Hami Mandıralı gibi isimler ise bordo-mavili takımı çalıştırma fırsatını söz konusu süre içerisinde iki kez yakalamalarına rağmen başarılı olamadılar. Teknik Direktör Şenol Güneş’in ardından Trabzonspor’da sırasıyla Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodziç, Ersun Yanal, Shota Arwaladze, Sadi Tekelioğlu, Hami Mandıralı, Ersun Yanal ve Rıza Çalımbay gibi isimler görev yaptı.

Süper Lig’de yaptığı teknik adam değişiklikleriyle gündeme gelen ve bu konuda bir türlü istikrarlı görüntü sergileyemeyen Trabzonspor, 6 sezon içinde 10 kez teknik direktör değişikliğine gitti. Söz konusu dönem içinde bir yıla bir teknik adam sığdıramadığı görülen Karadeniz ekibinde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in ardından ise yüzde 50 ortalamasını 3 teknik adam geçebildi.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY, SADİ TEKELİOĞLU VE RIZA ÇALIMBAY YÜZDE 50 ORTALAMAYI GEÇEBİLDİ

Trabzonspor’un son 6 sezonunda görev yapan 8 teknik adamın görevde bulundukları sürede oynadıkları resmi maçlara bakılarak yapılan araştırmada Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodziç, Ersun Yanal, Shota Arweladze isimler yüzde 50’nin altında kalan teknik adamlar oldu. Mustafa Reşit Akçay, Sadi Tekelioğlu ve Rıza Çalımbay yüzde 50 başarı ortalamasını geçen isimler oldu.

YERLİ TEKNİK ADAM

Yabancı bir teknik adamla çalışmanın bu süreçte sıkıntı doğracağını düşünen genel koordinatör Özkan Sümer, takımı yerli bir teknik adama teslim etmesi bekleniyor. Çeşitli alternatiflerinde gündeme geldiği Karadeniz ekibinde, Sümer’in yabancı teknik adam konusundaki tutumunda bir değişiklik olmadığı takımın yerli bir teknik adama emanet etmek için çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü belirtiliyor. Yönetimle de sürekli irtibat halinde olan tecrübeli ismin bordo-mavili kulübün yapısına uygun bir hocayı takımı emanet edecek.

YÖNETİM TEKNİK DİREKTÖR KONUSUNDA TİTİZ HAREKET EDİYOR

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın, Trabzonspor’dan ayrılmasından sonra , futbol genel koordinatörü Özkan Sümer’de teknik adam konusundaki tercihi titiz bir şekilde yürütüyor. Bu konuda tek yetkili olan Sümer’in önümüzdeki bir kaç gün içersinde bordo-mavili kulübü çalıştıracak yeni teknik adamın ismini açıklaması bekleniyor. Bordo-mavililerin Şenol Güneş isteği devam etse de gündeminde ise Tolunay Kafkas, Samet Aybaba, Sadi Tekelioğlu, Mustafa Reşit Akçay ve Giray Bulak gibi isimlerin bulunduğu belirtiliyor.

Trabzonspor’da son 6 sezonunda görev yapan teknik adamların oynadıkları resmi maçlar ve aldıkları sonuçlar göre bakıldığında bordo-mavililerdeki teknik adam istatistikleri istenilen seviyede olmadığı görülüyor.

O-G-B-M Ortalama

Tolunay Kafkas....: 20 9 1 10 yüzde 45

Mustafa R. Akçay: 33 17 8 8 yüzde 51

Hami Mandıralı..: 33 11 7 15 yüzde 43

Vahid Halilhodziç: 14 4 8 2 yüzde 28

Ersun Yanal.........: 86 37 24 25 yüzde 41.86

Shota Arvaledze..: 15 6 3 6 yüzde 40

Sadi Tekelioğlu...: 12 8 1 3 yüzde 66

Rıza Çalımbay.....: 28 16 8 7 yüzde 53.33