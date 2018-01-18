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Trabzon'un yeni sol beki geldi

Trabzonspor'un transferi için anlaşmaya vardığı Çek futbolcu Filip Novak, Ordu'ya geldi

18 Ocak 2018 Perşembe 13:03
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Trabzon'un yeni sol beki geldi

Trabzonspor'un transferi için anlaşmaya vardığı Çek futbolcu Filip Novak, Ordu'ya geldi.

Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Novak'ı taşıyan uçak, 13 Ocak Cumartesi gecesi pistten çıkan yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması çalışmaları sebebiyle uçuşa kapatılan Trabzon Havalimanı yerine Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Bir grup Trabzonspor taraftarı, 27 yaşındaki oyuncuyu havalimanından çıkışında sevgi gösterileriyle karşıladıktan sonra fotoğraf çektirdi. Novak, daha sonra kulüp yetkilileri ile otomobile binerek Trabzon'a hareket etti. Trabzonspor'un bugün Çek sol bekle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 18.01.2018 13:05
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSüper LigSporFutbolFilip Novak
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